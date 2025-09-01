DOLAR
Eşlerde Psikiyatrik Rahatsızlıkta Yüksek Benzerlik: 14,8 Milyon Kişilik Çalışma

ABD, Danimarka ve Tayvan kaynaklı araştırma, 14,8 milyon kişinin incelendiği çalışmada eşlerin aynı ya da benzer psikiyatrik rahatsızlıklara sahip olma olasılığının yüksek olduğunu gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:32
Büyük ölçekli inceleme eşlerde benzer tanı riskini ortaya koydu

Araştırmalar, eşlerin aynı ya da benzer psikiyatrik rahatsızlıklara sahip olma olasılığının yüksek olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya ABD, Danimarka ve Tayvan'dan araştırmacılar katıldı.

Araştırmacılar, Tayvan, Danimarka ve İsveç'ten şizofreni, depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği, otizm, obsesif kompulsif, bipolar, hiperaktivite ve madde kullanım bozuklukları gibi psikiyatrik rahatsızlığı bulunan 14,8 milyondan fazla kişiyi inceledi.

İncelemeler sonucunda, psikiyatrik rahatsızlığa sahip kişilerin aynı veya benzer rahatsızlığı bulunan biriyle evlenme ihtimalinin, olmayan biriyle evlenme ihtimalinden daha yüksek olduğu tespit edildi. Eşlerden birinde psikiyatrik hastalık teşhis edildiğinde, diğerine de aynı veya başka bir psikiyatrik durum teşhis edilmesi olasılığının ciddi ölçüde yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, bu eğilimin kültürler ve nesiller arasında son 50 yılda değişmeden devam ettiğini vurguladı.

Chun Chieh Fan, eşlerin aynı rahatsızlığa sahip olma ihtimalinin farklı rahatsızlıklara ilişkin olasılıktan daha yüksek olduğuna dikkat çekti ve bu eğilimin çalışmadaki ülkelerle sınırlı kalmadığı görüşünü paylaştı.

Çalışmanın sonuçları Nature Human Behaviour dergisinde yayımlandı.

