Esra Erol'a Tehdit İçeren Video Paylaşan Şahıs Yakalandı

Esra Erol'a Yönelik Tehdit İçeren Videonun Paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'a yönelik tehdit içeren bir video paylaşan cenin gözaltına alındığını duyurdu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Açıklamaları

EGM, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bir çalışma sonucunda, sosyal medya platformlarında Esra Erol aleyhine yayınlanan tehdit içeren videoya dair önemli bilgiler elde edildiğini bildirdi. Yapılan araştırmalarda, videodaki kişinin H.D. olarak tanımlandığı ifade edildi.

Gözaltı İşlemi

Açıklamada, şüpheli H.D.'nin İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alındığı bilgisi verildi. Bu olay, sosyal medya platformlarının güvenliğinin sağlanması ve tehditlerin önlenmesi açısından da dikkat çekici bir gelişmedir.