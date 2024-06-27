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Estonya Cumhurbaşkanı Karis Türkiye ziyaretinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Karis'i Ankara'da gerçekleşen resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede makam aracıyla gelen Karis, süvarilerin eşliğinde protokol kapısına kadar ilerledi.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 17:38
Estonya Cumhurbaşkanı Karis Türkiye ziyaretinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı...

Törende, Erdoğan ve Karis, külliyenin ana giriş kapısında bir araya geldi ve milli marşlar eşliğinde yerlerini aldılar. Estonya Cumhurbaşkanı, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlayarak Türkiye'nin 16 tarihi devletini temsil eden bayraklar ve askerlerle birlikte törene katıldı.

Erdoğan ve Karis, resmi tören sırasında heyetlerini birbirlerine tanıttı ve gazetecilere poz verdi. Türkiye ve Estonya bayrakları önünde merdivenlerde el sıkışarak samimi bir atmosfer oluşturdular.

erdoğan karis

Estonya Cumhurbaşkanı, Türkiye ziyareti çerçevesinde Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirdi. İki lider, resmi törenin ardından birlikte mevkidaşlarıyla ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler.

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