Estonya Cumhurbaşkanı Karis Türkiye ziyaretinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı...

Törende, Erdoğan ve Karis, külliyenin ana giriş kapısında bir araya geldi ve milli marşlar eşliğinde yerlerini aldılar. Estonya Cumhurbaşkanı, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlayarak Türkiye'nin 16 tarihi devletini temsil eden bayraklar ve askerlerle birlikte törene katıldı.

Erdoğan ve Karis, resmi tören sırasında heyetlerini birbirlerine tanıttı ve gazetecilere poz verdi. Türkiye ve Estonya bayrakları önünde merdivenlerde el sıkışarak samimi bir atmosfer oluşturdular.





Estonya Cumhurbaşkanı, Türkiye ziyareti çerçevesinde Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirdi. İki lider, resmi törenin ardından birlikte mevkidaşlarıyla ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler.