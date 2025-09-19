Estonya: Rus MiG-31'ler Hava Sahasını 12 Dakika İhlal Etti

Estonya, 3 Rus MiG-31 savaş uçağının Vaindloo Adası yakınlarında 12 dakika boyunca hava sahasını izinsiz ihlal ettiğini açıkladı; diplomatik protesto yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:31
Vaindloo Adası yakınlarında üç savaş uçağı izinsiz giriş yaptı

Estonya, bu sabah ülke hava sahasının 12 dakika boyunca ihlal edildiğini duyurdu.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağı izinsiz olarak Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasına girdi ve yaklaşık 12 dakika burada kaldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya’nın Estonya hava sahasını bu yıl 4 kez ihlal ettiğini belirterek: “Üç savaş uçağının hava sahamıza girmesiyle bugünkü ihlal, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde gerçekleşti.” diye konuştu.

Tsahkna, Rusya’nın sınırları test etme girişimleri ve artan saldırganlığına karşılık siyasi ve ekonomik baskıların artırılması gerektiğini vurguladı.

Estonya yönetimi, Rusya’nın Tallinn'deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak protesto notası iletti.

