Etiyopya Merkez Bankası'ndan Önemli Adım: Para Birimi Değer Kaybetti

Etiyopya Merkez Bankası, IMF Kredisi İçin Para Birimini Değer Kaybetmeye İkna Etti

Etiyopya Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile olan mali destek ilişkisini güçlendirmek amacıyla ulusal para birimi Birr'in değer kaybetmesine onay verdi.

Birr’in Dolar Karşısındaki Değeri

Yerel haber kaynaklarına göre, Birr son dönemde dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti. Bu stratejik hamle, ülkedeki yüksek enflasyon ve döviz sıkıntısı gibi ekonomik sorunlarla başa çıkmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

IMF Borç Yeniden Yapılandırma Desteği

Etiyopya, 2023 yılında 33 milyon dolarlık eurobond kuponunun faizini ödeyemez hale gelerek temerrüde düşmüştü. Ülke, IMF, Dünya Bankası ve diğer finansal kaynaklardan toplam 10,7 milyar dolarlık dış finansman sağlamayı hedefliyor.

G20 Ortak Çerçeve Uygulamaları

Borçlarını yeniden yapılandırmak için çaba içerisinde olan Etiyopya, G20 kapsamında oluşturulan "Ortak Çerçeve" ile borçlarının hafifletilmesi ve askıya alınması talebinde bulunuyor.

İç Çatışmanın Ekonomik Etkileri

Kuzey Tigray bölgesinde iki yıl süren iç çatışmalar, ülke genelinde güvenlik algısını zayıflatarak ekonomik durumu olumsuz etkilemişti. Bu bağlamda, hükümetin atacağı adımlar büyük bir önem taşıyor.