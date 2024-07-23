Etiyopya'nın Güneyinde Meydana Gelen Heyelan: 146 Kişi Hayatını Kaybetti

Heyelan Felaketi

Etiyopya'nın güney bölgelerinden birinde meydana gelen büyük bir heyelan, ülkenin dört bir yanında büyük bir üzüntü yarattı. Son alınan verilere göre, felaketin sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükselmiş durumda.

Olayın Sebepleri ve Etkileri

Yerel yetkililer, bölgedeki aşırı yağışların heyelana neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve bölge halkının yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ifade ettiler.

Kurtarma Çalışmaları

Kurtarma ekipleri, olay yerinde mahsur kalan kişileri kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri ve yerel gönüllülerin çalışmaları aralıksız devam etmekte. Devlet yetkilileri, uluslararası yardım çağrısında bulunmayı planlıyor.

Halkın Duyguları

Geride kalan ailelerin yaşadığı acı tarif edilemezken, bölgedeki insanlar birbirlerine destek olmak için el ele veriyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz.