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Etkili Askeri Stratejiler Üzerine Eleştiriler

Emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde zafere ulaşmakta zorlandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:50
Etkili Askeri Stratejiler Üzerine Eleştiriler

Etkili Askeri Stratejiler Üzerine Eleştiriler

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, ordusunun Gazze Şeridi'nde zafer elde etmekten oldukça uzak olduğunu belirtti. Brik, Hamas mensuplarının hâlâ tünellerde bulunduğunu ve bu grupta iki yıl yetecek kadar yiyecek depoladıklarını savundu.

Ordunun İddiaları ve Tünellerin Durumu

Brik, İsrail Ordusunda Şikayet Komitesi Başkanı olarak geçmişteki deneyimlerini paylaşarak, Maariv gazetesine yaptığı açıklamalarda, "İsrail ordusunun Gazze'deki tünellerin yıkılması konusunda gerçeği yansıtmadığını" ifade etti. Tünellerin çoğunun hâlâ Hamas'ın kontrolünde olduğunun altını çizen Brik, ordunun gücünün azalması sebebiyle Gazze'yi uzun süre kontrol etmenin zorlaşacağını söyledi.

Askeri Üst Düzey Yetkililere Eleştiriler

Tünellerin imhası konusundaki iddiaları "yalandan ibaret" olarak nitelendiren Brik, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ni "başarısız" olarak değerlendirdi ve ordunun komutanlığının güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

İsrail İhtiyaçlarının Azalması

Brik, "İsrail ordusunun %50'sinin yok edildiği" yönündeki resmi açıklamalara karşılık, tünellerde hâlâ Hamas mensuplarının varlığını sürdürdüğünü söyledi. Bunun yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ile Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından etkisinde kaldığını da ifade etti.

İsrail’in Ekonomik ve Toplumsal Sorunları

Son olarak, Brik, İsrail’in hem ekonomik hem de toplumsal açıdan bir çöküş sürecinde olduğunu belirterek, uluslararası toplumla yaşanan sorunlara dikkat çekti. İsrail ordusunun son yıllarda belirgin bir şekilde zayıflamasının, ülkenin bu toprakları uzun süre elinde tutamayacağı anlamına geldiğini vurguladı.

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