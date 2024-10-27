Etzion Hapishanesindeki Tutuklulara İnsanlık Dışı Muamele İddiası

Filistinli Tutukluların Durumu

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Etzion Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutukluların "insanlık dışı" muameleye tabi tutulduğunu bildirdi.

Heyet Tarafından Yapılan Açıklama

Heyetin yaptığı duyuruda, bir avukatın Etzion Hapishanesi'ndeki tutukluları ziyaret ettiği ve 115 tutuklunun maruz kaldığı muamele hakkında bilgi verdiği ifade ediliyor.

İnsani Koşulların İhlali

Avukatın bildirdiğine göre, burada tutulan bireyler, İsrail'in uzun süredir uyguladığı tıbbi ihmal, ahlaki ve insanlık dışı muamele, darbedilme ve aşağılanma gibi baskılara maruz kalmaktadır. Koğuşlara ani baskınlar düzenleniyor, tutuklular zorla çömelme pozisyonunda oturtuluyor ve hakaretlere hedef oluyorlar.

Başkan Faris'ten Kritik Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde her ay en az 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve Tel Aviv yönetiminin 14 bin Filistinli tutukluyu hedef aldığını ifade etmişti.