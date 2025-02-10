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Euclid Uzay Teleskobu, 590 Milyon Işık Yılı Uzaklıkta 'Einstein' Halkası Tespit Etti

Euclid Uzay Teleskobu, 590 milyon ışık yılı uzaktaki NGC 6505 galaksisinde 'Einstein' halkası keşfetti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:18
Euclid Uzay Teleskobu, 590 Milyon Işık Yılı Uzaklıkta 'Einstein' Halkası Tespit Etti

Euclid Uzay Teleskobu'ndan Çarpıcı Keşif

Euclid Uzay Teleskobu, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA ortaklığıyla gerçekleştirilen bir proje sonucunda, Dünya'dan 590 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 6505 galaksisinin merkezinde bir "Einstein" halkası tespit etti.

Einstein Halkası Nedir?

Bu ışık halkası, adını ünlü bilim insanı Albert Einstein'dan alıyor ve genel görelilik teorisine dayanıyor. Bu teoride ışık, uzaydaki kütleli nesnelerin etrafında bükülerek farklı bir görüntü oluşturma özelliğine sahiptir. NGC 6505 galaksisinin merkezinin etrafındaki halkanın, arka plandaki daha uzak bir galaksiden gelen ışığın kütle çekimi nedeniyle bozulmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Uzak Galaksilerin Işığı

Halka, 4.42 milyar ışık yılı uzaktaki henüz tanımlanmamış bir galaksiden gelen ışığın etrafında oluşmaktadır. Bu durum, yer çekimsel merceklenme etkisini gözler önüne seriyor.

Bilim Dünyasından İlk Yorumlar

Euclid Uzay Teleskobu'nu kullanan projeden sorumlu olan Max Planck Astrofizik Enstitüsü'nden Conor O’Riordan, "Einstein halkası güçlü yer çekimsel merceklenmenin bir örneğidir." diyerek bu keşfin önemine vurgu yaptı.

Euclid Uzay Teleskobu'nun Fırlatılışı

Euclid Uzay Teleskobu, 1 Temmuz 2023 tarihinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan başarıyla fırlatılmıştı.

Bu keşif, astronominin sınırlarını zorlayarak evrenin derinliklerine dair bilgiler sunmaya devam ediyor.

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