Euro-Med: İsrail Gazze’de Mahalleleri Yok Ediyor, Patlayıcı Robotlar Kullanıyor

Euro-Med: Gazze’de mahalleler sistematik olarak yok ediliyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun Gazze kentindeki bazı mahalleleri rastgele bombardıman ve uzaktan kumandalı patlayıcı robotlarla yerle bir ettiğini açıkladı. Örgütün yazılı açıklamasında, ağustos ayı başından itibaren Gazze’nin doğusundaki kuzey ve güney eksenlerinde saldırıların yoğunlaştığı ve bunun kentin yeniden işgal planının bir parçası olduğu belirtildi.

Kullanılan yöntemler ve uluslararası hukuk uyarısı

Euro-Med açıklamasında, İsrail’in yaşam alanlarını silmeye çalıştığını vurgulayarak ordunun "soykırım sırasında yeni araçlar" kullandığını ifade etti. Açıklamada ayrıca uluslararası hukuk çerçevesinde patlayıcı robotların yasak olduğuna dikkat çekildi.

Örgütün aktardığı ifadeler şu şekilde: "Bu robotlar, birden fazla binayı aynı anda tahrip edebiliyor. İsrail ordusu, bu robotları ilk kez Mayıs 2024’te, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda kullandı. Patlayıcı robotlar artık Gazze’de sokaklarda dolaşıyor. Yerleşim alanlarını hedef alarak kendilerini patlatıyor."

Yerel yetkililerden ve saha raporlarından bilgiler

Euro-Med, İsrail ordusunun farklı bölgelerde bu tip robotları uzaktan patlatarak evlerde ve yerleşim alanlarında büyük yıkıma yol açtığını bildirdi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da 27 Ağustos’ta, İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal planını açıkladıktan sonra kuzey ve güney mahallelerde bu robotları kullanarak binaları ve yerleşim tesislerini yıktığını açıklamıştı.

Basal, ağustos başından bu yana 1500’den fazla binanın tamamen yıkıldığını aktarmıştı.

İsrail’in işgal kararı ve planın aşamaları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Basına yansıyan haberlerde ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihçe

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.