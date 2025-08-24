DOLAR
Euro-Med: İsrail, Gazze'yi İşgal Planıyla Yerleşimleri Yok Ediyor

Euro-Med, İsrail ordusunun Gazze'de yerleşimleri robot ve dronlarla hedef alarak büyük yıkıma yol açtığını; 1 milyonu aşkın kişinin kuşatma altında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 18:49
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü uyarıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentini yıkmak ve kent üzerinde askeri kontrol sağlamak amacıyla yasa dışı bir plan uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, yürütülen saldırıların Filistinlilere yönelik soykırımda yeni bir aşama olduğu vurgulandı. 1 milyonu aşkın kişinin kentin yüzde 30'undan küçük bir alanda kuşatma altında yaşadığı ve güneye sürülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Euro-Med'in saha ekiplerinin bugün belgelediğine göre, İsrail ordusu kentin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde bubi tuzaklı bir robotu patlatarak büyük yıkıma yol açtı. Ordunun kent genelinde benzer robotları uzaktan patlatarak evler ve yerleşim alanlarında hasar oluşturduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca bugün Cibaliya Beled, Ebu Şerh Kavşağı ve Cibaliya en-Nezle mezarlığı'na bir dizi hava saldırısı düzenlediği bilgisi verildi. Ordunun Quadcopter tipi dronları yoğun bir şekilde kullandığı; bu dronların yüksek patlayıcı yüklü yüklerini evlerin içine ya da çatılarına bırakarak patlattığı ve robotlar ile savaş uçaklarının yol açtığı tahribata benzer yıkıma neden olduğu kaydedildi.

Son günlerde Saftavi Mahallesi ve Cibaliya en-Nezle'de yüksek binaların ve yerleşim alanlarının yıkıldığı; kentin doğusundaki Tuffah ve Şucaiyye mahalleleri ile güneydeki Zeytun Mahallesi'nde 500'den fazla evin yıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, hava saldırılarının yanı sıra sivillerin doğrudan ve kasıtlı bir şekilde hedef alındığına dikkat çekildi. Hastaneler ile sivil savunma teşkilatının kısıtlı imkanlarla çalışıyor olmasının, saldırılardaki kayıpların tamamının belgelenmesini imkansız hale getirdiği ve bu nedenle gerçek can kaybının açıklanandan çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Euro-Med, saldırıların devam etmesi durumunda sivillere karşı eşi benzeri görülmemiş kitlesel katliamların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

