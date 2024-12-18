Eurofighter Typhoon Savaş Uçakları Mürted Hava Üssü'ne İndi

Eurofighter Typhoon Savaş Uçakları Türkiye'de

Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçakları, Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. Bu durum, 14 Aralık Cumartesi günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in düzenlediği Yıllık Değerlendirme Toplantısında yapılan açıklamalarla gündeme gelmişti.

Bakan Güler'in Açıklamaları

Bakan Güler, toplantıda yaptığı açıklamada Eurofighter konusundaki görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü belirterek, Katar'daki tatbikata katılan iki Eurofighter uçağının bugün Ankara'ya geleceğini ifade etmişti. Bu süreçte, uçakları görme fırsatı bulacaklarını da vurgulamıştı.

MSB'den Resmi Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaparak şu bilgileri aktardı: "Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi." Açıklamada, Hava Kuvvetleri tarafından incelenmek üzere gelen uçakların, Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personel tarafından karşılandığı belirtildi.