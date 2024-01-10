Ev hanımlarına tek şartla emeklilik kapısı aralandı! Her ay tıkır tıkır emekli maaşı bağlanacak

Ev hanımları artık 25 yıllık evliliğin ardından emekli olabilecek. İşte detaylar..

Ev hanımlarına tek şartla emeklilik kapısı aralandı! Her ay tıkır tıkır emekli maaşı bağlanacak
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tartışılan ev kadınlarına yönelik emeklilik politikası toplum genelinde büyük heyecan yarattı. Bu, ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalılığa kaydolmasına ve 25 yıllık evli olmaları halinde emekli olmalarına olanak sağlayan bir sistemdir.

"9.000 gün sigorta primi ödemek yeterli"

Bu sistemin hayata geçmesi halinde ev hanımlarının 9 bin gün ikramiyeyle emekli olabileceği belirtildi. Bu süre ise yaklaşık 25 yıla karşılık gelmektedir. Sigorta priminin (1/3) kısmı devlet tarafından, diğer geri kalanı (2/3) şahıslar tarafından ödenmektedir.

"Başvurular en kısa sürede başlayacak"

Yönetmeliğin TBMM tarafından kabul edilmesinin ardından en kısa sürede başvurular açılacaktır. Başvuru Sosyal Sigortalar Kurumuna (SGK) yapılır.

Ev Hanımlarına Yönelik Önemli Bir Hak

Ev hanımlarına tek şartla emeklilik kapısı aralandı

Ev hanımlarına emekli olma olanağı sağlayan bu sistem toplumda beklentiler uyandırdı. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi özellikle ev hanımlarının bundan sonraki süreçte sosyal güvenlik hakları bakımından büyük bir gelişme olacaktır.

Ev kadınları emekli maaşı alabilmek için yıllardır mücadele veriyor. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle ev hanımları önemli sosyal ve ekonomik haklara kavuşuyor.

"Düzenlemenin amacı"

Bu yönetmeliğin temel amaçları şunlardır:

Ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesi

Ev kadınlarının ekonomik refahının iyileştirilmesi

Ev kadınlarının toplumdaki rol ve statüsünün güçlendirilmesi

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ev kadınlarının sosyal güvenlik hakları büyük ölçüde iyileştirilecek. Ev hanımları yaşlılık aylığı ve diğer sosyal güvenlik haklarını talep edebilir. Bu, ev kadınlarının ekonomik refahını artırır ve toplumdaki rollerini ve statülerini güçlendirir.

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