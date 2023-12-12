Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşları hangi illerde ayın kaçında yatacak? İşte yanıtlar!

Evde bakım maaşı, her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılıyor. Buna göre, Aralık ayı ödemelerinin de 15 Aralık tarihinden itibaren başlaması ve ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi, ödemelerin başlamasıyla birlikte güncelleniyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden veya ilgili sosyal hizmet müdürlüklerinden paylaşılıyor.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

Evde bakım maaşı, memur maaş katsayısına göre belirleniyor.2023 Temmuz zammı ile birlikte, yılın ikinci yarısında geçerli olacak evde bakım maaşı tutarları da belirlendi. Bu kapsamda, yaşlı ve engellilere yönelik evde bakım desteği miktarı 5 bin 98 liraya yükseltildi. Yüzde 40-69 engel oranına sahip bireylere verilen aylık destek tutarı 1875 lira olarak belirlenirken, yüzde 70 ve üzeri engel oranına sahip olanlara 2 bin 811 lira ödenecek. Engelli yakınları için aylık destek miktarı ise 1874 lira olarak güncellendi.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı alan veya başvuran vatandaşlar, ödeme bilgilerini e-Devlet veya SMS yoluyla sorgulayabilirler. e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için, T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunan “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasına tıklamak yeterlidir.

SMS ile sorgulama yapmak için ise, Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atabilirler. Mesaj ile başvurulması halinde 1 SMS ücreti operatörün fiyatlandırmasına göre operatör tarafından tahsis edilir.

Evde Bakım Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Evde bakım maaşı almak için, bakıma muhtaç kişinin ağır engelli veya tam bağımlı olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması, günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde yerine getiremeyen ve başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyen kişiler arasında yer alması, ayrıca hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekmektedir. Evde bakım maaşı başvurusu, bakıma muhtaç kişinin ikamet ettiği yerdeki sosyal hizmet müdürlüklerine veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler ise şunlardır: