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Evde ek iş tuzağı: Ev kadınları hedefte 64 kişi gözaltında!

İzmir merkezli olarak 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, "evde ek iş" ilanları vererek birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen 64 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 14:52
Evde ek iş tuzağı: Ev kadınları hedefte 64 kişi gözaltında!

Sahte kurum logoları ve firma isimleri kullanarak ev kadınlarını hedef alan dolandırıcıların, kapora, sigorta ve veri ücreti adı altında para talep ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında toplam 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Siber Polisin Büyük Operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Temmuz tarihinde İzmir merkezli olarak 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kapsamda 64 şüpheli gözaltına alındı ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.

Dolandırıcıların sosyal medya ve internet sitelerinde "evde ek iş", "evde paketleme işi" gibi ilanlar vererek kendileri ile iletişime geçen kişilerden "kapora ücreti", "sigorta ücreti" ve "veri ücreti" adı altında para talep ettikleri ortaya çıktı. İşlemlerin yasal olduğuna inandırmak için sahte kurum logoları ve belgeler hazırlayan dolandırıcıların, genellikle ev kadınlarını hedef aldıkları tespit edildi.

Yüksek Miktarda Haksız Kazanç

Şüphelilerin İzmir'de 17 kişiden yaklaşık 1 milyon 250 bin lira, ülke genelinde ise bine yakın mağdurdan 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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