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Evi olan herkese az önce duyuruldu! Artık bunu yaptırmak mecburi oldu

Zorunlu Afet Sigortası'nın (ZAS) amacı, su baskını da dahil olmak üzere tüm doğal afetlerin tek poliçe altında teminat altına alınmasıdır. Genişlemenin Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:12
Evi olan herkese az önce duyuruldu! Artık bunu yaptırmak mecburi oldu

Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin ardından deprem sigortasına (DASK) ilgi arttı. Sigorta prim oranları yüzde 58'e çıkarken Türkiye genelinde toplamda 11,5 milyon adet konut DASK kapsamının içine alındı. Sigortalılık oranı Marmara Bölgesi'nde %66 ile öne çıkarken, en düşük sigortalılık oranı ise Karadeniz Bölgesi'nde (%46) kaydedildi.

6 Şubat depreminden sonra hasar gören 600 bin dosya için 35 milyar TL ödendi. Bina hasarları için avans ödeme talebi uygulamaya konuldu. 2024 yılından itibaren betonarme binaların metrekare başına sigorta primi 6 bin liraya çıkacak. Garanti edilen maksimum tutar 1.272.000 TL olarak belirlendi. Yeni politikalara enflasyonla mücadele eklendi.

Evi olan herkese az önce duyuruldu! Artık bunu yaptırmak mecburi oldu

Zorunlu afet sigortasının (ZAS) uygulamaya konulması: Temmuz 2024'ten itibaren başlıyor!

Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Bu çerçevede deprem ve su baskını dahil olmak kaydıyla tüm doğal afetlere karşı korunma tek poliçe ile garanti altına alınmaktadır. DASK kaydınızı sigorta acenteniz veya banka şubeniz aracılığıyla online olarak yapabilirsiniz. Başvuruda binanın tapusu ve aynı zamanda kimlik bilgileri istenmektedir.

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