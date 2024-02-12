Evi olanlar süre geçmeden bunu yapsın! Tüm paranız bir anda çarçur olabilir

Kiraların artış göstermesiyle beraber aynı evde oturan kiracılar açısından fırsat verilirken ev sahipleri penceresinden bakıldığında dezavantajlı olunuyor. Mülk sahibi yıllarca evinde oturan kiracısını kiralarda aksama olmadığında herhangi vir sorun olmasa da çıkarmanın yollarına bakılıyor.



Kiracıların hukuki yönden avantajları yer alırken kiracıyı çıkarma için ev sahipleri için yıllarca devam ettiği görüldü. Çıkan kiracının sonrasında binlerce liralık masraf yapılmasıyla ev sahipleri yerini aldı. Ev sahiplerinin hakları aranırken konu hakkında gayrimenkul hukukçusu Avukat Ümit Yasin Kısa soruları yanıtladı.



KİRACININ EVİ NASIL BIRAKACAĞINA DAİR BAŞLIK

Uygulama üzerinden kiralama yapılırken demirbaşların bir listesi yer alırken tam ve sağlam şekilde teslim edildiği belirtildi. Sözleşmelerde ayrıca kiralanan tahliye esnasında kiracı tarafından yeniden boyatılmasının belirtilmesi gerekir. Sözleşmede böyle bir yükümlenme olduğunda kiracı sözleşmenin bu maddesine riayet edilerek boya yapılır.





KİRACI EVİ KÖTÜ BIRAKTIĞINDA YAPILACAKLAR

Türk Borçlar Yasası'nın 335. maddesinde yer alan bilgilerle beraber kiraya veren geri verme sırasında kiralananın durumuna bakılarak kiracının sorumlu olduğu eksiklikeri ve ayıpları yazılı olarak aktarılır. Teslim alma sırasında olağan incelemelerle beraber oluşan eksikliklerin ve ayıpların varlığıyla beraber kiracının sorumluluğu devam etmektedir.



EV SAHİBİNE SİNİRLENİP EVE ZARAR VERME DURUMLARI

Kişinin uğradığı zararların tazmin edilmesiyle beraber hukuk mahkemesinde dava açılarak haksız fiillerin ceza sorululuklarının olduğu durmlarda ceza davası açılır. Bu durum karşısında hapis ya da adli para cezasına hüküm verilir. Fakat savcılık ya da ceza mahkemelerinin bu haksız fillerin hukuk yargılanmasının konusunda değerlendirme yapılır.



KİRACININ KİRALANANI ZARAR VEREREK TESLİM ETME

-Kiraya veren hiç vakit kaybetmeden tespiti yapılır

-Kiracısına yazılı bildiri uygular

-Tespit sonrasında mahkemeler vasıtasıyla beraber ileride ortaya çıkmasıyla ihtilafı önlemek bakımından önemlidir

-Akabin üzerinde bu zararların giderilmesiyle beraber zararların tazminat bedelinin kendine ödenmesi için kiracısına karşı dava açılır.

