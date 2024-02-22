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Evinde bunu yapanlar komşusunun ağına düşecek! 7.667 TL cezası var

Bakanlık tarafından uyarılar gelirken evinde bunu yapanlar yandı. Komşunun şikayet etmesiyle beraber ev sahibine büyük para cezası uygulanacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:05
Evinde bunu yapanlar komşusunun ağına düşecek! 7.667 TL cezası var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı milyonları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Bakanlık tarafından yayınlanan düzenlemelerle beraber evlerde gürültüye neden olunurken cezalandırılmasından ötürü yenilikler devreye girdi. Evinde bunu yapanlara uyarı yapılırken ceza kesileceği belirtildi. Bir komşunun bile şikayet etmesi halinde ev sahibine büyük para cezası uygulanacak.

PARA CEZASI UYGULANACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenlikle beraber evde gürültü yapan komşuların şikayetler üzerine para cezaları yapılırken bakanlıkla beraber kararla beraber evde gürültü yapılarak komşular tarafından gürültü şikayeti alınmasıyla beraber durum cezalandırıldı. Ev sahipleri ve kiracılar, ceza almamak ve komşular rahat etmemek için evlerindeki gürültü seviyesini düşük tutulması zorunlu hale getirildi.
bakanlık ödemeleri
RAHATSIZ ETMENİN CEZASI 7.667 TL
2024 senesiyle beraber komşuları rahatsız etmenin cezası 7.667 TL'ye artırıldı. 2023 yılında uygulamaya geçilen ceza kesintisinde 4.831 TL'lik cezanın 2.836 TL artışıyla beraber gürültüden ötürü uygulamaya alınarak para cezasının 7.667 TL olduğu belirtildi ve şikayetlerin bakanlığın Alo 181 hattından ifadeler kullanılır.
Gürültü yapılarak koşularla iletişim kurularak sorun çözülmeye öneriler gelirken çaba sonuç vermediğinde çözüm yolları başvuru yapılıyor. Sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılarak komşunun gürültü yapmasına yasaklandığı belirtildi. Bu yöntemlerle beraber Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. Maddesi uyarı yapılınca tüm kat malikleri bir araya gelerek gürültü yapan komşunun evini satın alabilirler.

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