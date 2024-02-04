Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek

Doğal gaz kombilerine veda zamanı geldi! "Sıfır Emisyon Binaları" projesi kapsamında, mevcut tüm kombilere son kullanım tarihi verildi. İşte detaylar...





DOĞAL GAZ KOMBİLERİ İÇİN VEDA ZAMANI

Ülkemiz genelinde, kömür ve elektrikle çalışan ısıtıcıların yerini doğalgaz aldı ve bu değişim, yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. Tüm kombilerin belirli bir tarihe kadar güvenlik muayenesinden geçirilmesi zorunlu hale getirildi.

Bu değişiklik, sadece güvenlik önlemlerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşımı da benimsiyor. Coğrafi bölgelerin sınırlarını aşarak yaygınlaşan doğalgaz tercihi, mevcut kombilerin yerine daha güvenli ve çevre dostu alternatiflerin benimsenmesini zorunlu kıldı. Yeni düzenleme, ısıtma sistemlerinde "Sıfır Emisyon" hedefine odaklanarak çevre kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.

Özellikle araçlarda uzun süredir uygulanan zorunlu güvenlik muayenesi modeli, şimdi kombileri de kapsayarak güvenliği artırmayı hedefliyor. Bu önlemlerle beraber, belirlenen tarih öncesinde tüm kombilerin muayeden geçirilmesi gerekecek. Bu tarih, doğalgaz kombi kullanımının yasaklanacağı ve yeni düzenlemenin başlayacağı dönemi belirliyor.





Evlerimizde sıklıkla kullanılan doğalgaz kombilerinin bu yasağa tabi olmasıyla birlikte, yetkililer çevre dostu ve güvenli alternatiflere geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor. Kombi kullanıcıları, belirlenen tarih öncesinde güvenlik muayenelerini yaptırmak zorunda kalacak ve yeni düzenlemeye ayak uydurmak için alternatif ısıtma sistemlerine yönelecek. Bu adım, hem güvenliği artırmayı hem de çevre kirliliğini azaltmayı hedefleyen bir dönüşümü temsil ediyor.

Kritik bir kararla, 2030 yılından itibaren yeni inşa edilen tüm binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' standartlarına uymak zorunda kalacak. Doğalgaz kombisi kullanımını sona erdirme hedefi doğrultusunda alınan bu kararla birlikte, 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı kademeli olarak durdurma planı oluşturuluyor. Bu çevreci adımlar, Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu arasında uzun süren tartışmaların ardından, yeni Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) anlaşması ile somut bir şekilde hayata geçirildi.

Anlaşma çerçevesinde, AB ülkeleri 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durduracak ve 2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' standartlarına uymak zorunda kalacak. Bu radikal değişiklik, AB genelindeki tüm binaların 2050 yılına kadar sıfır emisyonlu binalara dönüştürülmesini temel hedef olarak belirliyor. Doğalgaz kombilerinin kullanımını sonlandırmayı planlayan AB yetkilileri, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle fosil yakıt kullanan kombilere teşvik verilmeyeceğini ve doğalgaz kombilerinin sökülmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Bu önemli adım, AB'nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda atılan kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir. Yapılan düzenleme, enerji verimliliğini artırmayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlamakta, aynı zamanda ısıtma sistemlerindeki fosil yakıt kullanımını sona erdirerek çevre dostu bir yaklaşım benimsemektedir. Bu tarihlerle belirlenen planlar, çevresel sorumlulukları ön planda tutarak, sıfır emisyonlu binaların yaygınlaşmasını ve enerji tasarrufunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.