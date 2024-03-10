Bist 100
9.155,32 1%
DOLAR
31,91 0,29%
EURO
35,04 -0,05%
ALTIN
2.222,19 1,19%

Eylem Tok'un Oğlu Timur C., Ölenden Ziyade Arabasının Durumuna Üzülmüş!

17 yaşındaki Timur C.'nin kontrolündeki lüks aracın karıştığı ölümlü kazada, genç adamın sadece aracın durumuyla ilgilendiği ortaya çıktı. Timur, annesine "Araç pert oldu, hayatım bitti" dedi.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 13:09
Eylem Tok'un Oğlu Timur C., Ölenden Ziyade Arabasının Durumuna Üzülmüş!

Ünlü Yazar Eylem Tok'un Oğlu Timur C.'nin Karıştığı Kaza Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıkıyor

Yazar Eylem Tok'un oğlu 16 yaşındaki Timur C., kontrolündeki lüks araçla karıştığı ölümlü kazanın ardından Mısır'a kaçırıldı. Yeni detaylara göre, kazanın ardından Timur'un annesine, "Anne beni affet, araç pert oldu. Hayatım bitti" dediği ortaya çıktı.

kaza

"Anne beni affet, araç pert oldu. Hayatım bitti"

Türkiye gazetesinin haberine göre, kazanın şokunu atlatamayan Timur C., annesi Eylem Tok'a böyle seslenirken, şoför Ceren S'nin ifadesinde de ilginç detaylar yer alıyor. Ceren S. ifadesinde, "Eylem Hanım’ı olay yerine götürdüm. 1-2 dakika geçmeden Timur’u ve iki çocuğu arabaya oturttu. Timur şoktaydı, sürekli ‘Anne beni affet, araç pert oldu’ diyordu."

Yeni Detaylar İfadelerde Ortaya Çıkıyor

Ceren S'nin ifadesine göre, kaza sonrasında Eylem Tok'un talimatları doğrultusunda Timur'un yalnız bırakılmaması istenmiş ve olay yerine gitmek üzere şoför ile birlikte hareket edilmiş. Timur'un babası Bülent C. olay yerine gelene kadar Eylem Tok'un yönlendirmesiyle hareket edildiği belirtilirken, daha sonra çocuğun hastaneye götürülmesi sırasında Eylem Tok'un "Havaalanına doğru git" talimatını verdiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 345 TL şoku! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, sizin de kesilmiş olabilir!

Memurlara 345 TL şoku! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, sizin de kesilmiş olabilir!

Başvuranlar parasını geri alıyor! Elektrik faturasında adı soyadı yazanlar dikkat

Başvuranlar parasını geri alıyor! Elektrik faturasında adı soyadı yazanlar dikkat

Kuru ve cansız saçlara nem bombası atıyor! Evdeki 3 malzemeyle yumuşacık saçlara kavuşun

Kuru ve cansız saçlara nem bombası atıyor! Evdeki 3 malzemeyle yumuşacık saçlara kavuşun

Mutfak tüpüne gelen zam dudak uçuklattı! Güncel tüp fiyatları ceplere ateş düşürecek

Mutfak tüpüne gelen zam dudak uçuklattı! Güncel tüp fiyatları ceplere ateş düşürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor
2
Samsun Vezirköprü'de Korkutan Öğrenci Servisi Kazası
3
CHP: Darbenin ortağı olmaktır
4
Kayseri'de Sarsıcı Gerçek: Trafik Kazası Değil, Cinayet!
5
Son Seçimi Doğru Bilen Hakan Bayrakçı Son Anketi Açıkladı: İstanbul Seçiminde Son Durum Ne, Kim Önde?
6
Türkiye’den İsrail’e Sert Yanıt: “Netanyahu’nun Açıklamaları Geçersiz”
7
Merkez Bankası, Seçim Sonrasında Değişikliklere Gidiyor: Olağanüstü Genel Kurul 28 Mart'ta Toplanacak

Arabası olan herkesin bilmesi şart! 15 gün detayını bilmeyen şimdi yandı

Hyundai ucuzluk kepengini açtı! Bu modelin fiyatı 220 bin TL birden düşecek

Tarım Kredi Market'ten gelen dev hamle! Ramazanda fiyatlar donduruldu, alıcılar sıraya girdi

Kuru ve cansız saçlara nem bombası atıyor! Evdeki 3 malzemeyle yumuşacık saçlara kavuşun

Başvuranlar parasını geri alıyor! Elektrik faturasında adı soyadı yazanlar dikkat

Tost peyniri ve kaşar peyniri arasındaki korkunç fark! Herkes bilmeden alıyordu

Elektrikli SUV'da daha ucuzu yok! Türkiye'ye 465 bin TL'ye sıfır otomobil geliyor

Mutfaktaki ev eşyalarının ömrünü böyle uzatın! Beklediğinizden daha uzun süre dayanacak

Yozgat’ta tam 14 arazi gümüş tepsi üzerinde sahiplerini bekliyor! 32 bin TL’ si olan o köye akın edecek

Memurlara 345 TL şoku! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, sizin de kesilmiş olabilir!

Cebinde 1.415 TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor!

Mutfak tüpüne gelen zam dudak uçuklattı! Güncel tüp fiyatları ceplere ateş düşürecek