Eylem Tok'un Oğlu Timur C., Ölenden Ziyade Arabasının Durumuna Üzülmüş!

Ünlü Yazar Eylem Tok'un Oğlu Timur C.'nin Karıştığı Kaza Sonrası Şok Detaylar Ortaya Çıkıyor

Yazar Eylem Tok'un oğlu 16 yaşındaki Timur C., kontrolündeki lüks araçla karıştığı ölümlü kazanın ardından Mısır'a kaçırıldı. Yeni detaylara göre, kazanın ardından Timur'un annesine, "Anne beni affet, araç pert oldu. Hayatım bitti" dediği ortaya çıktı.





"Anne beni affet, araç pert oldu. Hayatım bitti"

Türkiye gazetesinin haberine göre, kazanın şokunu atlatamayan Timur C., annesi Eylem Tok'a böyle seslenirken, şoför Ceren S'nin ifadesinde de ilginç detaylar yer alıyor. Ceren S. ifadesinde, "Eylem Hanım’ı olay yerine götürdüm. 1-2 dakika geçmeden Timur’u ve iki çocuğu arabaya oturttu. Timur şoktaydı, sürekli ‘Anne beni affet, araç pert oldu’ diyordu."

Yeni Detaylar İfadelerde Ortaya Çıkıyor

Ceren S'nin ifadesine göre, kaza sonrasında Eylem Tok'un talimatları doğrultusunda Timur'un yalnız bırakılmaması istenmiş ve olay yerine gitmek üzere şoför ile birlikte hareket edilmiş. Timur'un babası Bülent C. olay yerine gelene kadar Eylem Tok'un yönlendirmesiyle hareket edildiği belirtilirken, daha sonra çocuğun hastaneye götürülmesi sırasında Eylem Tok'un "Havaalanına doğru git" talimatını verdiği ifade edildi.