Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye İade Ediliyor

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un İadesi Kararlaştırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrası ABD'ye giden Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir," ifadelerini kullandı.

Tunç, ayrıca, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diyerek konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.