Eylül Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı — 7,1 Milyar TL

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına ait toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:29
Eylül Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarını geliştirmeyi sürdürdüklerini; bu hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

