Eylülün Tuhaflıkları: Arnavutluk'ta Yapay Zeka Bakanı ve ABD'de Düğün Soygunu

Eylülün dünya gündeminden seçkiler

Eylülde farklı coğrafyalardan gelen sıra dışı haberler hem şaşırttı hem de gündeme damga vurdu. Arnavutluk'tan Japonya'ya, ABD'den Avustralya'ya uzanan öyküler arasında yapay zeka, soygun, dolandırıcılık ve olağanüstü insan başarıları öne çıktı.

Siyasette yapay zeka: Arnavutluk ve Japonya

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında açıklanan kabinede ilginç bir isme yer verdi. Kabinede AI (yapay zeka) Bakan Diella'nın, Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanlıktan sorumlu olacağı bildirildi. Bu atama, siyasette yapay zekanın rolüne dair tartışmaları alevlendirdi.

Japonya'dan gelen bir başka haber ise siyasi partilerin organizasyonunda yapay zekanın kullanımına işaret etti. Yeni kurulan "The Path to Rebirth" adlı partide, lider İşimaru Şinci'nin istifasının ardından var olan liderlik boşluğuna ilişkin olarak partinin bir dönem için yapay zeka tarafından yönetilebileceği açıklandı. Yapay zekanın üyelerin siyasi faaliyetlerini belirlemeyeceği, daha çok kaynak dağıtımı gibi kararlara odaklanacağı belirtildi; uygulama tarihine dair detay ise henüz verilmedi.

ABD'de davetsiz misafirler düğünü soydu

California, Los Angeles'in Glendale bölgesindeki bir düğün salonuna davetsiz giren iki kişi, törene katılan çifte hediye edilen yaklaşık 60 bin dolar ve çeklerin konulduğu kutuyu alarak kaçtı. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüpheliler Los Angeles merkezinde yakalandı; ev aramalarında çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı çek ele geçirildi. Olay, düğün güvenliği ve etkinliklerde alınması gereken önlemler tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Japonya'da sahte astronotla dolandırıcılık

Hokkaido Adası'nda 80 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada "astronot" gibi davranan bir dolandırıcıyla iletişime geçti. Sahte astronotun uzay gemisinin saldırı altında olduğu ve oksijen satın almak için nakde ihtiyaç duyduğu yönündeki iddialar üzerine yaşlı kadın yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 700 dolar) göndererek dolandırıldı.

102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı'nın zirvesinde

Japonya'da Akuzawa Kokiçi adlı 102 yaşındaki dağcı, 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'nın zirvesine çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 70 yaşındaki kızı, torunu ve 4 kişilik dağcılık ekibiyle tırmanışı gerçekleştiren Akuzawa, daha önce 96 yaşındayken de Fuji Dağı'na tırmanarak en yaşlı kişi rekorunu elde etmişti. Zirve öncesinde 3 ay boyunca her sabah saat 05.00'te uyanarak yürüyüş ve tırmanma egzersizleri yaptığını belirtti.

Sydney'de gündüz bakımında yanlış çocuk teslimi

Avustralya, Sydney'de bir dede, torununu gündüz bakımından almak isterken yanlış çocuk teslim edildi. Durumu fark etmeden evine götüren dede, annenin evde fark etmesiyle paniğe yol açtı; çocuk kısa süre sonra bakımevine geri götürüldü. Yanlış çocuğu teslim eden öğretmen görevden uzaklaştırıldı ve gündüz bakım evi hakkında soruşturma başlatıldı.

Queensland'de 94'üncü yaşını paraşütle kutladı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Betty Gregory, 94'üncü yaş gününü gökyüzünde kutladı. Gold Coast kıyıları üzerinde 3 bin 600 metre yükseklikteki uçaktan paraşütle atlayan Gregory, 17 yaşındayken hava fotoğrafçısı olarak görev yaptığı dönemde atlama hayali kurduğunu, fakat o dönemde cinsiyeti nedeniyle buna izin verilmediğini anlattı. Gregory, en az 97'nci yaş gününe kadar paraşütle atlamaya devam etmeyi ve torununun kızıyla birlikte atlayabilmeyi umduğunu söyledi.

Not: Anadolu Ajansı muhabirinin Eylülde kayıtlara geçen haberlerinden derlenmiştir.