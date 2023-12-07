EYT'den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi tek başına yeterli değil!

EYT düzenlemesi kapsamında 2 milyon vatandaşa aylık bağlanırken, 2024 yılında da benzer bir sayıda vatandaş emeklilik planları yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda henüz onaylanmayan 100 binin üzerinde dosya bulunduğu ve bu dosyalarda başvuruları iptal edilen kişiler de yer aldığı belirtiliyor.

Başvuruların iptal edilme sebepleri arasında, prim gün sayısının tamamlanmaması, ortak olduğu şirkette sigortalı çalışılması, başkasının primlerinin hata sonucu hesaba yazılması, işe gitmemiş olmasına rağmen sahte sigortalılık tespiti, kuruma prim borcu bulunması, hem SSK hem de Bağ-Kur'lu olunması nedeniyle emeklilik için gerekli gün sayısına ulaşılamaması gibi çeşitli nedenler bulunuyor.

Eksik Prime Dikkat Edin

Yeni asgari ücretle birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyetinin artacağı öngörülüyor. Yaşanacak bu maliyet artışından etkilenmemek için borcunu ödeyecek olanların, sigorta başlangıcını ve prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olma şansları bulunuyor. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda, bugün 64 bin 386 lira olan 15 aylık askerlik borçlanması 96 bin 579 liraya çıkacak. Bu sayede 15 ay askerliği borçlananlar, bu yıl 32 bin 193 lira daha az ödeme yapacaklar.

EYT ile emeklilik için son 2 ay eksik prim günü olan bir kişi, 60 günlük primini borçlanarak emekli olabilecek. Eğer emekli olacak kişi hem SSK hem de Bağ-Kur'dan prim gün sayısına sahipse, son 2 bin 520 gün içinde geçen sürenin yarısına, yani 1.260 güne bakılıyor. Bu durumda, yarısından 1 fazla prim gününe sahip olduğu kurumdan emekli olma hakkına sahip oluyor. Ancak, son 2 bin 520 gün içinde emeklilik başvurusunda bulunduğu statüde gün sayısını tamamlayamayanların başvuruları kabul edilmediği belirtiliyor.

Yasanın çıkmasıyla birlikte hemen başvuran ancak emeklilik işlemleri tamamlanmayan vatandaşın, ilk olarak SGK'ya yaptıkları başvuruları titizlikle kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır. İşlemlerin neden tamamlanmadığını öğrenmek amacıyla ALO 170'yi arayarak ya da en yakın sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak bilgi alabilirler.

Eksikliklerin giderilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirmek önemli. Başvuruların iptal edilme sebepleri arasında, ortağı olunan şirkette sigortalı olunması, başkasının primlerinin yanlışlıkla kendi hesabına yazılması, işe gitmemiş olmalarına rağmen sigorta yaptıkları tespit edilenler, işe başlama yaşının 18'in altında olup ailesinin işyerinde çalışanlar, yurtdışında yaşamasına rağmen Türkiye'de kendisini sigortalı gösterenler gibi durumlar olabiliyor.

Borçlanma, eksik prim gün sayısına katkı sağlarken emeklilik yaşını etkilemiyor. Yaşı doldurup prim günü eksik olanların emekliliğini erkene çekmelerine yardımcı oluyor.

Memurluktan sonra 1.260 gün boyunca SSK'lı olarak çalışan bireylerin kamuda kazandığı yıpranma payı hizmet süresine ekleniyor, ancak emeklilik yaşından düşülmüyor. Bu durumda, farklı sigortalılık statülerinde ödenen primler birleştirilerek toplam hizmet süresi üzerinden emekli olunabiliyor.