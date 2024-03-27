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EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Erken emekli olmak için yeni fırsat müjdesi verildi. Bu kapsamda 10 ve 15 yıl sigortalıyla emekli olma imkanı geliyor. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 27.03.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 18:23
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Erken emeklilik birçok çalışanın hayalidir ancak bu hedefe ulaşmak için yerine getirilmesi gereken bazı önemli gereksinimler vardır. Uzmanlar, erken emekliliğe geçişte gelecek planlamasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Peki 10 veya 15 yıllık primle nasıl erken emekli olabilirsiniz? İşte detaylar..

"Planlanan emeklilik yol haritası"

Emeklilik planlaması, finansal geleceğinizi korumak ve geliştirmek adına kritik öneme sahiptir. Gelir kaynağı, yaşam maliyeti ve sağlık sigortası şeklinde önemli faktörlere de dikkat edilmelidir. Ayrıca emeklilikte akıllı bir harcama ve yatırım stratejisi izlemeniz gerekiyor.

"EYT ve emeklilik fırsatları"

3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Erken emeklilik poliçe vadesi, prim gün sayısı şeklindeki faktörlere bağlıdır. Özellikle, EYT planı ve emeklilik sistemi, belirli koşulları karşılayan çalışanlara erken emeklilik fırsatları sunmaktadır.

"10 yıl sigortalı emeklilik güvencesi"

Belirli bir yaşa ulaşan kişiler, yeterli prim günü olmamasına rağmen belirli bir yaşta emekli olabilmektedir. Ana sigortaya kayıt tarihine göre koşullar değişmekle birlikte 10 yıl veya 3.600 prim günü sonrasında emekli olmak mümkündür. Şartlar ilk sigorta tarihine göre değişir. Bu kapsamda;

9 Eylül 1981 tarihinden önce sigortalı olanlar: Kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında 3.600 gün prim ödeyerek emekli olabilirler.

1 Ocak 1990'da sigortalı olanlar: 3.600 gün prim öder ve 60 yaşında emekli olabilir.

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri ​​arasındaki sigortalılar: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 4.500 prim gün ile emekli olabilirler.

"Yaştan emeklilik"

Yaşlılık emekliliği, belirli bir yaşa ulaşmış ancak yeterli ikramiyesi olmayan kişiler için bir seçenektir. Bu durum, çalışma yıllarında yeterli ikramiye biriktiremeyen ancak yaşı nedeniyle emekli olma imkanı bulanlara yönelik bir umut ışığı olarak görülüyor.

Erken emeklilik, doğru planlamayla ve  bilgilendirmeyle ulaşılabilir bir hedeftir. Kişisel durumunuza en uygun emeklilik yol haritasını oluşturmak için uzman görüşlerini ve mevcut mevzuatı dikkate almanız gerekir.

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EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

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