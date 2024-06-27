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EYT'yi kaçıranlara yeni umut ışığı! 1 milyon kişiye EYT piyangosu çıktı

EYT'yi kaçırdım diye üzülmeyin! Yeni düzenlemeler geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 17:16
EYT'yi kaçıranlara yeni umut ışığı! 1 milyon kişiye EYT piyangosu çıktı

Emekli olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek gelişmeler! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE GÜZEL HABER

Geçtiğimiz sene yürürlüğe giren EYT yasasını kaçıran çalışanlar emeklilik sisteminde yapılan düzenlemeleri yakından takip ediyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş ikinci EYT düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz sene EYT yasasıyla 2 milyondan fazla kişinin emekli olduğunu ve bu yeni düzenlemelerle de 1 milyondan fazla Bağ Kurlu vatandaşa emekli olma fırsatı verileceğini belirtti. 

ikinci eyt yasası

SSK'lılar için uygulanan 7 bin 200 prim şartı Bağ Kurlu vatandaşlar için 9 bin gün olarak uygulanıyordu. Ancak yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte Bağ Kurlu vatandaşın prim günü düşürülerek SSK ile eşitlenecek. İkinci EYT olarak adlandırılan düzenlemelerle birlikte Bağ Kurlu küçük esnaf 5 sene erken emekli olabilecek. Meclise sunulan kanun teklifi kabul edildikten ve Cumhurbaşkanı imzası da alındıktan sonra düzenlemeler yürürlüğe girecek ve 7 bin 200 prim günü ödemesini tamamlayan Bağ Kurlu küçük esnaf rahat şekilde emekli olma fırsatı yakalayacak. 

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