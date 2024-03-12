EYT'yi kılpayı kaçıranlar üzülmesin! 50-51 yaşla emeklilik şartı değişti

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının kapsamında yer alamayanlar için yeni bir fırsat doğuyor. Milyonlarca kişi için yaş şartı aranmaksızın emekli olma imkanı ortaya çıkıyor. Bu gelişme, emeklilik sürecinde değişiklik arayışında olanlar için önemli bir adım niteliğinde. İşte detaylar...

Emeklilik hayallerini erteleyen EYT'li bireyler için 3600 prim günü ile SGK'ya kayıtlı olan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olma imkanına kavuşacaklar. Yeni düzenleme, kısmi emeklilik formülü ile emekli olanlara en düşük maaş olan 7.500 TL'yi sunuyor. İşte, EYT sonrası 3600 prim günü ile kısmi emeklilik şartları ve son dakika haberinin detayları...

Kısmi emeklilik, 3600 günde emekli olma yolunda belirli şartları içermektedir. Bu süreçte, çalışanın SSK (4A), Bağkur (4B), Emekli Sandığı (4C) bünyesinde sigortalı olması gerekmektedir. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olmalıdır, 15 yıl hizmet akdine bağlı olarak SGK kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olmalıdır ve 3600 günlük prim ödemesi yapmış olmalıdır. Ayrıca, yaş şartı da karşılanmalıdır.

Kadınlar için 3600 gün üzerinden emeklilik koşulları, belirlenen hizmet süresi ve prim günlerine göre değişiklik göstermektedir. 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadınlar 50 yaşında emekli olabilirler. Bu tarihler ilerledikçe, yaş şartı artarak devam eder.





Erkekler için de benzer bir durum söz konusudur. 23 Mayıs 2002'den önce belirlenen hizmet süresi ve prim günlerini dolduran erkekler 55 yaşında emekli olabilirler. Bu tarihler arasında belirlenen şartları yerine getiren erkekler, emeklilik hakkını kazanabilmektedirler.

4500 gün prim ile emeklilik şartları da erkekler ve kadınlar için farklılık göstermektedir. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe giren erkekler 4500 gün primle 12.5 yıl ile emekli olabilirken, bu durumda olan kadınların ise 58 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. Kademeli emeklilik, EYT düzenlemesi kapsamında öne çıkan bir konu olup, 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak şekilde düşünülmektedir. Kademeli emeklilik, prim günü ve yaş şartını karşılayan bireyler için erken emeklilik olanağı sağlamaktadır.





Doğum ve askerlik borçlanmaları da kısmi emeklilik sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Kadın çalışanlar için doğum borçlanması, çocuk sayısına göre belirlenmiş olup, 2160 güne kadar prim kazanma imkanı sağlamaktadır. Askerlik borçlanması ise emeklilik prim gün sayısını artırma olanağı tanıyan bir seçenektir.

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanlar erken emekli olmuşken, 9 Eylül 1999'dan sonra çalışanlar bu düzenlemeden yararlanamamıştır. Kademeli emeklilik yasalaşırsa, 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanlar bu düzenlemeden faydalanabilecek ve belirli şartları sağladıklarında kademeli emeklilik hakkını elde edebileceklerdir. Bu kapsamda, en erken yaşla beraber kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşında kademeli emeklilik hakkına sahip olabileceklerdir. 1999 ve sonrası için geçerli olan kısmi emeklilik şartları, sigortalı olan bireyler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme şartlarını içermektedir. Kısmi emeklilik hakkına sahip olmak için bu şartları sağlamak gerekmektedir.