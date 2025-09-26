Eyüpsultan Ayşe Tokyaz Davası: 2 Polis Hâkim Karşısında

Eyüpsultan Ayşe Tokyaz davasında ilk duruşma

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, valiz içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayet zanlısına bilgi aktardıkları iddia edilen polis memurları aleyhine dava açıldı. Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan sekizer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmaya kimler katıldı?

Duruşmaya tutuklu sanık polis N.Ç, tutuksuz sanık polis memuru Z.B, müşteki Esra Tokyaz ve tarafların avukatları katıldı. Müşteki Esra Tokyaz, kimlik tespiti sırasında açık adresini belirtmek istemediğini belirterek gizlilik kararı talep etti.

Sanıkların ve tanıkların ifadeleri

Tutuklu sanık N.Ç, zanlı Cemil Koç ile 2016-2017 yıllarında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde birlikte çalıştıklarını söyleyerek, olay öncesi Koç tarafından kendisine yapılan telefon aramalarını anlattı. N.Ç, Koç'un kendisini arayıp "Çalışıyor musun?" diye sorduğunu, daha sonra "İstanbul'a gelip gelmeyeceğini" sorduğunu, izne çağırma ısrarı üzerine şüphelendiğini belirtti. N.Ç, POLNET ya da başka bir sistemde Esra Tokyaz'ın ifadesini okuyacak ekranı olmadığını, ifadesini okumadığını ve tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Tutuksuz sanık Z.B, hafta sonu birimde yalnız olduğunu, N.Ç'nin kendisini arayıp POLNET üzerinden sorgu yapmasını rica ettiğini, kendi bilgilerini girip sorgulama yapınca ekranda Cemil Koç'un firari olduğunu gördüğünü, ekranda Esra Tokyaz'ın savunmasını görmediğini iddia etti.

Müşteki Esra Tokyaz, daha önce verdiği ifadenin sanıklar tarafından Cemil Koç'a verildiğini, sanıkların maktulün bavula konulmasına yardımcı olduklarını ve kardeşine ulaşılmasını engellediklerini öne sürdü.

Mahkeme ara kararı

Mahkeme, tutuklu sanık polis N.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi. Müşteki Esra Tokyaz, duruşma sonrası adliye önünde basına açıklamalarda bulundu.

İddianamenin içeriği

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da müşterek bildirim üzerine soruşturma başlatıldığı; 13 Temmuz'da maktul Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içinde Eyüpsultan'da bulunduğu, 12 Temmuz'da ise şüpheli Cemil Koç'un müştekiyi WhatsApp'tan arayarak ifadesinden haberdar olduğunu belirttiği anlatılıyor.

İddianamede, yapılan araştırmalar sonucu tutanağa Polnet-4 sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru N.Ç'ye ait ekrandan erişim sağlandığının tespit edildiği kaydediliyor. Savcılık, N.Ç'nin sanık Z.B'ye sorgulama yaptırdığı, gelen tutanağı fotoğraf olarak paylaştırdığı ve bu şekilde şüpheliye bilgi aktardığı değerlendirmesinde bulunuyor. İddianamede sanıkların görevlerini kötüye kullandıkları yönünde yeterli şüphe bulunduğu ifade ediliyor.

İddianame, sanık polis memurları N.Ç ve Z.B'nin "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyor.