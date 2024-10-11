Eyüpsultan Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Onayladı

2025 Yılı Bütçesi Onaylandı

Eyüpsultan Belediyesi, 2025 yılı bütçesini 8 milyar 82 milyon lira olarak onayladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre 2,3 milyar lira artış gösteriyor. Bütçenin onaylandığı toplantı, Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Özgür Nemutlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Stratejik Plan ve Borç Durumu

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, toplantıda 2025-2029 Stratejik Planı ile bütçe üzerine detaylı bir sunum yaptı. Özmen, belediyenin şu anki borçlarının yaklaşık olarak 4,2 milyar lira olduğunu ve yıl sonuna kadar bu rakamın 4 milyar 685 milyon liraya çıkabileceğini belirtti.

Bütçe ve Gelir Kaynakları

2024 yılı bütçesinin 920 milyon lira ek bütçe ile birlikte 5,7 milyar lira olduğunu hatırlatan Özmen, "2025 yılı bütçemiz dengeli olup, 2 milyar 892 milyon 867 bin 596 lira sermaye geliri içermektedir," dedi. Özmen, geçmiş yıllardaki taşınmaz satışlarının da bu gelir kalemi içinde yer aldığını vurguladı.

Özmen'in Kişisel İtirafı

Özmen, belediyeye ait taşınmazların değeri ve kira gelirleri hakkında bilgi verirken kişisel bir anısını paylaştı. "Geçen gün oğluma spor ayakkabı aldım. Çocuk bana, 'Sen artık belediye başkanı oldun, maaşın az,' dedi. Gittikçe fukaralaşıyorum,” diyerek maddi zorluklarını esprili bir dille ifade etti.

AK Parti'nin Yorumları

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Metin Çırpan, bütçe ve stratejik plan üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çırpan, geçmiş dönemlerdeki borçların yanı sıra pandeminin etkilerini hatırlattı ve Eyüpsultan halkının yararına olacak projeleri destekleyeceklerini vurguladı.

AK Parti Grup Sözcüsü Cengiz Çup ise, belediye gelirlerinin yüzde 55'inin arsa satışları ve merkezi hükümetin aktarımlarından oluştuğunu belirtti. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Eyüpsultan Belediye Meclisi toplantısı belediye hizmet binasında yapıldı.Toplantıda Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, 2025-2029 Stratejik Planı ve bütçeyle ilgili sunum yaptı.

Eyüpsultan Belediye Meclisi toplantısı belediye hizmet binasında yapıldı.Toplantıda Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, 2025-2029 Stratejik Planı ve bütçeyle ilgili sunum yaptı.