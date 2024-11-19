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Eyüpsultan'da Evsiz Kişinin Çöp Dolu Aracı Mahalleyi Rahatsız Ediyor

Eyüpsultan'da evsiz bir kişinin çöp dolu aracı, çevre sakinlerini rahatsız etmeye devam ediyor. Çözüm bekleniyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:11
Eyüpsultan'da Evsiz Kişinin Çöp Dolu Aracı Mahalleyi Rahatsız Ediyor

Eyüpsultan'da Evsiz Kişiden Dolayı Sıkıntı Çeken Sakinler

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, evsiz bir kişinin kullanmakta olduğu, çöp dolu otomobil çevre sakinlerini rahatsız etmekte. Alibeyköy'de yaklaşık 2 yıldır sokaklarda yaşayan 73 yaşındaki Y.M., otomobilinin içerisine kişisel eşyalarının yanı sıra çevreden topladığı çöpleri de yerleştiriyor.

Mahallede Yaygın Koku Sorunu

Otomobilin sürekli olarak mahallede boş alanlara park edilmesi ve zamanla etrafında biriken çöpler, mahallenin havasını olumsuz etkileyen ağır bir kokuya neden oluyor. Sakinler, yaşanan bu durum karşısında belediye yetkililerine acil çözüm çağrısında bulunuyor.

Mahallede esnaflık yapan Erdal Şimşek, çöp dolu otomobilin kendi dükkanının önüne park edildiğini ve şikayetler sonucu aracın daha sonra farklı bir yere alındığını belirtti. "Yaşlı amcanın sağlık sorunları olduğu anlaşılıyor. Aracın yanında geçtiğinizde burnunuzu tutuyorsunuz. Otomobilin yanlarına da çöp dolduruyor," dedi. Sözlerine devam eden Şimşek, polis ve zabıta tarafından araca müdahale edildiğini, ancak sorunun kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Çevre sakinleri, Y.M.'nin durumu ve otomobilin yarattığı rahatsızlık sebebiyle yetkililerden acil müdahale bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eyüpsultan'da, evsiz bir kişinin içerisine çöp doldurduğu otomobilden yayılan kokudan rahatsız...

Eyüpsultan'da, evsiz bir kişinin içerisine çöp doldurduğu otomobilden yayılan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri sorunun çözümünü istiyor.

Eyüpsultan'da, evsiz bir kişinin içerisine çöp doldurduğu otomobilden yayılan kokudan rahatsız...

Eyüpsultan'da, evsiz bir kişinin içerisine çöp doldurduğu otomobilden yayılan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri sorunun çözümünü istiyor.

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