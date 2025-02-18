Eyüpsultan'da İnşaat İşçilerinin Konteynerleri Yandı

Yangın Eyüpsultan'da İşçilerin Konteynerlerini Sardı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Göktürk Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, inşaat işçilerinin kaldığı 7 konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, inşaat alanında bulunan konteynerlerin elektrik tesisatında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişik haldeki tüm konteynerleri sardı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Vatandaşların yangın ihbarında bulunmasının ardından, olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonucu konteynerlerde büyük çapta hasar meydana geldi ve kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.