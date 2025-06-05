Eyüpsultan'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da Yangın Paniği

Eyüpsultan'da, cami restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde öğle saatlerinde uzun süre yokluğu hissedilen bir yangın meydana geldi. Nişanca Mahallesi, Defterdar Caddesi üzerindeki Nazlı Defterdar Mahmut Efendi Camisi'nin restorasyon çalışmaları sırasında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın Gelişimi

Yangının çıkmasının ardından, hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası bölgede oluşan trafik yoğunluğu ise dikkat çekti.

Şu an için herhangi bir yaralı veya can kaybı bildirilmezken, yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Eyüpsultan'da cami restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Eyüpsultan'da cami restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.