Eyüpsultan'da taksici silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Mithatpaşa Mahallesi'nde hedef alınan taksici yaşamını yitirdi

Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan taksi şoförü Sefer Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. 34 TBC 07 plakalı taksi sürücüsü Sefer Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kaya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Kaya yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etti.

