DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.101,1 -0,54%

Eyüpsultan'da taksici silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan taksi sürücüsü Sefer Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; polis bir şüpheliyi gözaltına aldı, taksiciler protesto etti.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 07:10
Eyüpsultan'da taksici silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da taksici silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Mithatpaşa Mahallesi'nde hedef alınan taksici yaşamını yitirdi

Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan taksi şoförü Sefer Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. 34 TBC 07 plakalı taksi sürücüsü Sefer Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kaya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Kaya yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etti.

Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan taksici, kaldırıldığı hastanede...

Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan taksici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksi sürücüsü Sefer Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etti.

Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan taksici, kaldırıldığı hastanede...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
2
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
3
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
5
Batman'da Kumar Operasyonu: 33 Kişiye 305 Bin Lira Ceza
6
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu
7
Adana'da 7,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar