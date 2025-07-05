Eyüpsultan'da Trafik Faciası: Motosiklet Kamyona Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da gerçekleşen trajik kazada, arızalanarak emniyet şeridine çekilen bir hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kemerburgaz-Hasdal yolunda meydana gelen kazada, Yasin Atakul (27) idaresindeki 34 BVB 091 plakalı motosiklet, arızalanan 34 EJV 325 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Bu talihsiz kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü Atakul olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Zeynep H. (29) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ivedi müdahalesinin ardından yaralı Zeynep H, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza alanında güvenlik önlemleri aldı. Yasin Atakul'un cesedi, detaylı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza anında kamyonun sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eyüpsultan'da arızalanarak emniyet şeridine çekilen hafriyat kamyonuna çarpan motosikletteki sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da arızalanarak emniyet şeridine çekilen hafriyat kamyonuna çarpan motosikletteki sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.