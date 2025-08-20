DOLAR
Eyyüp Kadir İnan İzmir'de: "Ana muhalefetin kadroları siyasi rehine"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Bergama ziyaretinde Özgür Özel'i eleştirip AK Parti'nin 2028 hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 19:45
Bergama ziyareti ve sert eleştiriler

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin Bergama İlçe Başkanlığı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. İnan, ana muhalefet ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

İnan, partilerinin kuruluşunun 24. yılını hatırlatarak, "Partimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hizmet ve millet siyasetinin markasıdır" dedi ve AK Parti'nin 2025 yılında dünya siyaset sahnesinde sarsılmaz bir marka olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

İnan, partinin gelecek hedeflerine dikkat çekerek, "Bunun en büyük kahramanı, baş aktörü ve kaptanı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları AK Parti'yi 24 senedir büyük gayretle taşıyor. Göreceksiniz 2028'de AK Parti güçlenerek Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, güçlü kadrolarla çok daha güçlü şekilde iktidar yolculuğuna devam edecek ve yeni zaferlere hep beraber imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetim eleştirileri: İnan, yerel seçimin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen CHP'li belediyelerin Bergama, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Balıkesir ve İzmir'de kayda değer bir icraat gerçekleştirmediğini savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İnan şunları söyledi: "Adeta bir avuç rantçı, bantçı, hırsızlıktan başka şey bilmeyen şebeke tarafından esir alınmış ana muhalefetin kadroları var. Bu siyasi rehinelerin başında Özgür Özel geliyor."

İnan, Özel'in çıkışlarını "siyasi rehine" tanımıyla değerlendirip, "Kendisi siyasi bir rehinedir. Ne Özgür Özel'in ne de yanı başındaki yol ve yanındaki virane arkadaşlarının siyasi ömürlerindeki ortaya koydukları mücadele Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu gayretli, fedakar, cefakar ve dik duran bir gününe dahi denk olmaz" dedi ve CHP'li yönetime ilişkin sert sözlerini sürdürdü.

İnan ayrıca, CHP'nin bir süre önce gerçekleştirdiğini belirttiği kongreyi "demokrasiyi lekeleyen şaibeli" olarak nitelendirerek, partinin millete hizmet götürecek kabiliyete henüz kavuşamadığını savundu.

Bergama yatırımları ve eleştiriler: İnan, Bergama'ya İZBAN ve diğer yatırımları getirmek için çalıştıklarını, buna karşın CHP'li yönetimlerin kente İzmir'in çöpünü taşımak istediğini iddia etti. İnan, Özgür Özel ve CHP yöneticilerine "gelin ilk önce İzmir'deki çöp sorununu çözün", "İzmir'de her yaz kokan körfezi temizleyin", "kente susuzluk yaşattığınız bu beceriksizliği ortadan kaldırın" çağrısında bulundu ve CHP'nin 25 yıldır İzmirlilerin çektiği çileleri hatırlattı.

İnan, CHP milletvekillerinin İzmir'e uğramadığını, Cumhur İttifakı milletvekillerinin İzmir'i temsil edip CHP'li vekillerin açığını kapattığını ifade etti.

Toplantı kapsamında İnan, Bergama Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen, muhtarlar ve kurum yöneticilerinin yer aldığı koordinasyon toplantısına katıldı. İnan'a AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı eşlik etti.

