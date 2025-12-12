Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi krizi ve tutukluluk tartışması

Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi krizi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasının duruşmasına devam edildi. Son bilirkişi heyetinin dosyadan çekilmesi, sanık avukatlarının tepkisine yol açtı.

Duruşma ve avukat beyanları

Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar S.K. ve M.P. ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Ardından taraf avukatlarının beyanlarına geçildi.

Av. Prof. Dr. Ersan Şen son bilirkişi heyetinin çekilmesine sert tepki gösterdi ve mahkemenin daha önce aldırdığı iki rapora dikkat çekti. Avukat Şen, duruşmada şunları söyledi: "Dosyaya sunulan çekilme belgesini gördük, bunun hukuka aykırı olduğunu biliyoruz. Mahkemenin aldırdığı iki bilirkişi raporu olmasına rağmen, soruşturma aşamasında alınan, içeriği lehimize, sadece ruhsatsız tadilat yaptırıldığı iddiasından hareketle, ancak herhangi bir illiyet bağı kurulmaksızın hazırlanan KTÜ raporunun sonucuna göre ara karar kurulmuştu. Bu defa bu iki lehe rapora rağmen ve bu raporlar dikkate alınmaksızın mahkemenin oluşturduğu bilirkişi heyeti görevden çekildi. Bilirkişilerin niye çekildikleri araştırılsın, çünkü özellikle İstanbul’dan tayin edilen bilirkişiler artık görev yapamayacaklarını ve üzerlerinde baskı olduğunu söylemişlerdi. Bir bilirkişi çekilmişse diğer dört üyenin neden çekildiği belirsiz. Bu saatten sonra, çekilen heyetin sağlıklı rapor verebileceğini söylemek de doğru olmaz. Sanıklar tutuklu yargılanıyor, adalet gecikiyor. Mahkeme daha önce iki kez rapor aldırdı. ODTÜ raporu sanıklar aleyhine olsaydı bugün çok farklı bir tablo olurdu. Aylar geçti, bir arpa boyu yol gidemedik. Ara karardan rücu edilmeli, yoksa yeni bir heyet oluşturulmalı ve son raporla bu süreç artık bitirilmeli. Bu bilirkişilere sorulsun, gerçek çekilme sebepleri ne?"

Sanıklar S.K. ve M.P. duruşmada, "Tahliyemizi talep ediyoruz, tutukluluğumuzun devamını istemiyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

Av. Mesut Çakar ise bilirkişi süreçlerinin şaibeli olduğunu savunarak şunları dile getirdi: "Biz kimseye bel altı vurmuyoruz. Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden gelen raporlar ortada. Müvekkillerimizin suçsuzluğu açık. Son yaşanan Can Balkaya olayında dosya içi yazışmalar ortaya çıktı. Eğer o yazışmalar bizimle ilgili olsaydı bizi idam sehpasına koyarlardı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) raporu dışındaki raporlar yok sayıldı. Müvekkillerimizin tutuklu kalmasına neden olan tek şey KTÜ raporu. İki yıldır ‘kolon’ dediler, kolon olmadığı anlaşıldı. Biz binanın projesini yapmadık, mimari değiliz. Ne varsa sosyal medya mahkemelerinde bitirmeye çalışıyorlar. Adaleti bu salonda sağlayacağız. Kefalet, ev hapsi dahil tüm şartlara razıyız. Bu insanlar masum. Müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz".

Mahkeme kararı ve dava takvimi

Mahkeme, duruşmada şu kararlara hükmetti: sanıkların tutukluluk halinin devamı, adli kontrol hükümlerinin sürdürülmesi, dosyadaki eksik hususların tamamlanması, bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yeni bilirkişi heyeti görevlendirilmesi. Ayrıca tarafların bilirkişi isimlerinin açıklanmaması talebi kabul edildi. Dava, 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası Av. Ersan Şen şu değerlendirmeyi yaptı: "İlginç bir şekilde mahkemenin tayin ettiği bilirkişiler çekildi. Bugün bunun tartışması yapıldı. Ama ne söyleyebiliriz? Esas söylememiz gereken husus şu. Elbette kanunun kestiği parmak acımaz ama bizim dosyamıza dava aşamasında iki net rapor geldi. Sayın Mahkeme bu bilirkişileri seçti iki defa. Önce İstanbul, daha sonra ODTÜ hocalarından iki rapor alındı. Binanın deprem sırasında hangi etkilerle, hangi sebeplerle yıkıldığını ortaya koydu. Binada statik hesap, proje ve tasarım tasarlandı. Bu binanın müteahhidi değiliz. Bu binanın mimari ve statik projelerini çizen değiliz. Sanıklar dükkan sahibi. Tadilat yaptıkları iddiasıyla, esas mesele buradan çıkıyor, tutuklanıyorlar. Yapılan tadilatlar ile binada yaptırılan tadilatlar ile bu yıkımın ilgisinin olmadığı, illiyet bağının olmadığı ortaya çıktı bu iki raporla. İki lehe raporla sayın mahkemenin aldırdığı, herhalde Türkiye’de örneği yoktur bildiğim kadarıyla. İki raporla tutuklu kalmaya devam ediyoruz. Her şeyi söyledik, her şeyi yazdık. Sayın mahkeme raporları aldı, müteahhit belli, proje belli, tadilat belli, hepsi belli. Ve son gelen rapor dosyaya, 26 modelleme yaptı. Her yönüyle, bütün deprem yönetmeliklerine göre artı eksi hesapları yaparak değerlendirdi. Ve dedi ki, bu depremde yıkılan bina 6 Şubat 2023’te ilk depremde yıkılmasına neden olan statik hesap, proje ve tasarım hatasıdır. Binanın altında bulunan dükkanı işletenler ile yıkımın bir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Takdir sayın mahkemenin. Biz şunu ısrarla belirttik, dedik ki, sayın mahkemenin ve bilirkişilerin baskı altında kalmaması lazım. Kalmayacaklarına inanıyoruz. Zor süreçler. Ama diyoruz ki, binanın yıkılması ile bizim bilgimiz yok. Sanıklar dükkanı işlettiler diye, dükkanda tadilat yaptılar diye, bunun yıkımla ilgisi yoksa bizi günah keçisi ilan etmeyin, tutukluluklar devam etmesin. Derdimizi anlatıyoruz. Diyoruz ki; bu vefatlardan, depremde bina yıkılmasından, binanın yıkımından pastane sahipleri mesul değil. Bu ortaya çıktı artık. Davanın sonuçlanması lazım. Ama tekrar yeni bilirkişi heyetine gidecek, göreceğiz. Ama tekrar söylüyorum; Mahkemenin aldırdığı, tamamen mahkemenin aldırdığı, birisi İstanbul’dan, diğeri Ankara’dan, gelen iki lehe rapora rağmen, temsil ettiğimiz sanıklar tutuklu yargılanıyor. Umarım adalet yerine bulur".

