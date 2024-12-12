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Ezgi Yurdakul'dan Aile Takımına: Futbol Aşkı Bizi Birleştiriyor

Ezgi Yurdakul, eşi ve kayınvalidesi ile aynı takımda futbol oynayarak aile bağlarını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:03
Ezgi Yurdakul'dan Aile Takımına: Futbol Aşkı Bizi Birleştiriyor

Rusumat-4 Spor'da Aile İlişkisi

TFF Kadınlar 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Rusumat-4 Spor'un 34 yaşındaki futbolcusu Ezgi Yurdakul, teknik sorumlu eşi ve kulübün yöneticisi kayınvalidesi ile takımın başarısı için çabalıyor. Yurdakul, "Sporun içinde olduğumuz için spor aşkı bizi birleştirdi" diyerek duygularını aktardı.

Futbolcu Geçmişi ve Eğitim Hayatı

İstanbul'da lise öğrenimi sırasında futbol oynamaya başlayan Yurdakul, Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Ordu'ya yerleştikten sonra Halk Eğitim Merkezi'nde voleybol antrenörlüğü yapan Yurdakul, eşi Hakan Yurdakul ile burada tanıştı ve 14 Temmuz'da evlendi.

Takıma Katılımı ve İlk Maç

Ezgi Yurdakul, takımda ilk resmi maçına dün çıktı. "Maltepe Yalıspor takımından gelen ekibin beni beğendiğini söyleyebilirim" diyen Yurdakul, sporun farklı branşlarında eğitim aldığı için futbolu tercih ettiğini ifade etti. "Bu sene başladık; aslında bir yıldır bu konuda zorlayıcıydım," diye ekledi.

Sportif Bir Aile Olmanın Keyfi

Takımın teknik sorumlusunun eşi, Hakan Yurdakul, eşinin futboldaki başarısına duyduğu heyecanı şöyle tarif etti: "Ben ondan daha heyecanlıyım. Eşim sahada benim futbolcum; onun başarısı bizim başarımız." Onun yanı sıra, kulüp yöneticisi Gökhan Yurdakul da 67 yaşında ve yaklaşık 8 yıldır kulüp yöneticiliği yapıyor. Geleneksel aile bağlarıyla spor dünyasında yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

Gökhan Yurdakul, "Bu işe oğlumun etkisi çok büyük. Yetenekli gençlere destek olmak ve sahada olmak istedim," diyerek aile bağlarının spora katkısını vurguladı.

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