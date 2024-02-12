F-16 satışı için engel kalmadı: Kongre onay süreci tamamlandı

ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satışı için son eşik de dün gece aşıldı. Kongre'deki 15 günlük inceleme ve itiraz süreci dün gece sonlandı. Bu sürecin başlangıcı ise şöyleydi:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2021 yılının 30 Eylül'ünde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Acil Harekât İhtiyacı çerçevesinde 40 F-16 Blok-70 Alımı ve 79 uçağın Viper Seviyesine Yükseltilmesi için Talep Mektuplarını (Letter of Request-LOR), ABD Savunma İşbirliği Ofisi (ODC-T)'ye göndermişti. Türkiye ve ABD arasındaki son dönemdeki gerginlik sebebiyle 2 projenin Kabul ve Teklif Mektupları için resmî Kongre Onay süreci ABD yönetimi tarafından 2 yıldan uzun bir süreye yayılmıştı. ABD yönetimi, F-16 konusunda İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili protokolün TBMM'de kabul edilmesinin sonrasında adım atmıştı.

ABD Kongresi, savaş uçakları, bunların güncelleştirme paketleri ve ilgili silah, malzeme ve ekipmanlarını kapsayan isteğin onaylanması için 26 Ocak'ta süreci başlattı.

Türkiye saatiyle dün sabah, Kongre'nin onay vermesi için beklenen 15 günlük sessizlik dönemi bitti. Artık, F-16 savaş uçağı, güncelleştirme setleri ve ilgili ekipmanlarının satın alınması süreci resmen başlamış oldu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Yurtdışı Askeri Satışlar (FMS) birimi, Türkiye'nin ABD şirketlerinden yapacağı alımları yürütecek. FMS, onayın verilmesinin ardından MSB'ye teklif ve onay mektuplarını iletecek. Teknik heyetler alımların zamanlaması üzerinde çalışmaya başlayacak. Kongre'ye sunulan belgede, alımların tahmini maliyeti 23 milyar dolar olarak gösterilmişti. Fakat tahmini maliyetler genellikle en yüksek seviyede hesaplanıyor ve anlaşma bedelleri daha düşük oluyor. Teknik heyetlerin yapacağı değerlendirme ile alımların Türkiye'ye ne kadara mal olacağı da ortaya çıkacak.

Türkiye'nin satın alacağı 40 uçak, Lockheed Martin şirketi tarafından yapılacak. Şirketin sipariş listesinde, Bahreyn'den 16, Slovakya'dan 14, Fas'tan 24, Tayvan'dan 66 ve Bulgaristan'dan 16 olmak üzere toplam 136 adet uçak var. Bu nedenle, Türkiye'ye uçakların ulaşması 3 yıl veya daha fazla sürebilir. Türkiye, 40 savaş uçağının TUSAŞ fabrikalarında üretilmesini talep ediyor. Bu konuda alınacak kararlar, teknik görüşmeler sonrasında belli olacak.

119 YENİ UÇAK

Türkiye'nin ana saldırı gücü olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 244 adet F-16 savaş uçağına sahip. Türkiye, ABD'den 40 tane Blok 70 F-16 ve 79 tane modernizasyon kiti alacak. Bu sayede, hava kuvvetleri envanterindeki F-16 uçaklarının sayısı 284'e ulaşacak. F-16 filosundaki uçakların 79 tanesi, ABD'den gelen kitlerle güncellenecek. 50 tane Blok 40, 29 tane Blok 50+ ve 40 tane yeni alınan uçakla birlikte, Viper seviyesindeki savaş uçağı sayısı 119 olacak. 79 tane F-16 uçağının güncellenmesi, TUSAŞ fabrikalarında gerçekleştirilecek. Türkiye, ayrıca 30 ve 50 Blok F-16 uçakları için Özgür Modernizasyon Projesi adında milli bir proje de yürütüyor.

ENVANTERE 40 EUROFİGHTER KATMA GİRİŞİMİ

Türkiye, 40 tane Eurofighter Typhoon almak için İngiltere ile görüşmeler yapmıştı. Eurofighter Typhoon seçimi, Yunanistan'ın F-35 ve Rafale jetlerine karşı olası bir zayıflığı önlemek için yapıldı. Eurofighter Typhoon, Meteor- Uzun Menzilli Hava Hava Füzesi fırlatabiliyor. Türkiye, F-16 Viper satın almasının yanında, Eurofighter satın almasını da iptal etmedi. Almanya'nın ambargosu kalkarsa, 40 tane Eurofighter jeti de hava kuvvetlerine katılacak.