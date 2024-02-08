F-16 satışına karşı çıkan ABD'li senatörün 8 yıl önceki skandal sözleri gündem oldu

Türkiye'ye F-16 jetleri satılmasına ABD hükümeti 26 Ocak Cuma günü izin verdi. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılmasını onaylamasının sonrasında gelen bu karar, 23 milyar dolarlık bir anlaşmanın habercisi oldu. Uzun süren görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, yasal gereklilikleri yerine getirerek Kongre'yi anlaşma hakkında bilgilendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinde Türkiye'nin 40 tane yeni F-16 satın alacağı, mevcut 79 tanesinin de güncelleneceği ifade edildi. Bir ABD'li yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin onay belgeleri Washington'a gelmeden önce jetlerin satışına izin çıkmadığını söyledi.

TÜRK DÜŞMANINDAN SKANDAL SÖZLER

Türkiye'nin F-16 jetleri almak için yaptığı başvuru Ekim 2021'de yapılmıştı, izin 20 ay sonra çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, komite başkanlarına mektup yazarak onayı geciktirmemelerini istedi. Türkiye'ye F-16 satılmasına izin verilmesi sonrasında Hindistan, Yunanistan ve Ermeni lobisi kongrede tepki gösterdi. Bu üç ülke, birlikte hareket ederek 'Türkiye'ye savaş jetine hayır' adlı bir sosyal medya kampanyası başlattı.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Türkiye'nin bu alımına senatoda en sert tepkiyi veren isim oldu. 2019'da Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne karşı operasyonları yüzünden ABD'nin Suriye'den ayrılmasına karşı çıkan Paul, o zaman tasarıyı durdurmuştu. Paul'un skandal bir geçmişi de var. 8 yıl önce ABD Başkan adaylarından biriyken, YPG'li teröristlere devlet vaat etmiş ve “Kürdistan için sınırları yeniden çizip onlara yeni bir ülke sözü vereceğim” demişti.

Türkiye'ye F-16 jetleri satılmasını önlemeye çalışan Paul, senatoya bir tasarı getirdi. Amerika'nın Sesi'nin duyurduğu habere göre, Paul Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda görevli olduğu için böyle bir tasarı sunabilme yetkisine sahip ancak tasarının geçme şansı çok az. Paul daha önce de Mısır'a silah satışını durdurmak için Senato Dış İlişkiler Komisyonu'na aynı yöntemle bir tasarı sunmuştu.



Tasarının geçmesi için önce Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki diğer senatörlerin onayı lazım. Türkiye'ye F-16 satılmasına karşı çıkan eski komisyon başkanı Bob Menendez'in yerine artık başka biri var.

Türkiye'ye F-16 jetleri satılmasına Ben Cardin, komisyonun yeni başkanı olarak izin verdi. Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesinden de bu satışa karşı çıkan olmadı. Kongre, bir ülkeye silah satışını durdurabilir ama bunun için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun karşı oy vermesi lazım. Biden yönetimi, 25 Ocak'ta Kongre'yi satış hakkında bilgilendirdi. 15 günlük sürenin bitmesine 8 Şubat Cuma günü kaldı. Kongre'den Türkiye'ye F-16 satışını engelleyecek ciddi bir hamle çıkması beklenmiyor.