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Fahrettin Altun'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak öğretmenlere duyduğu minneti ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:31
Fahrettin Altun'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Fahrettin Altun'dan Anlamlı Mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin toplumdaki kritik rolüne dikkat çekti.

Öğretmenlere Minnet Duygusu

Mesajında şu ifadelere yer veren Altun, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlarken fedakarlıkla çalışan, onlara ışık olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı günde, şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, hürmetle, hasretle yad ediyorum." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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