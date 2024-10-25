Fahrettin Altun'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Sert Tepki

Fahrettin Altun'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Alman Üniversitesinin yeni akademik yılı açılışında önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Teröre Karşı Kararlılık Vurgusu

Altun, "Yıllarca Türkiye terörle ne yazık ki dizayn edildi. Türkiye'nin politikalarına, terör örgütleri, terör aparatıyla yön verilmeye çalışıldı fakat artık Türkiye böyle bir ülke değil. Terörle dizayn edilemeyecek bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Altun, "Her ne olursa olsun biz teröre karşı çok kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Dezenformasyonun Tehdit Yaratması

Altun, terör propagandasını, terörizmin en önemli yardımcı unsurlarından biri olarak tanımladı ve medyayı sorumlu yayıncılığa davet etti. "Dezenformasyon, sadece bireyleri değil, devletler arası ilişkileri de tehdit eden bir unsurdur," diyerek, günümüzde yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekti.

Küresel Eşitsizlikler ve Belirsizlikler

Altun, Birleşmiş Milletler Küresel Eğilimler 2023 Raporu'ndan alıntılar yaparak, küresel eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin derinleştiğini ifade etti. Küresel düzeyde istikrarsızlık nedeniyle geleceğe dair belirsizlik hissinin artığını belirtti.

Medyanın Rolü

Medya aktörlerine sorumlu ve doğru içerik üretme görevi düştüğünü belirten Altun, "Kamuoyunu bilgilendirmenin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Diplomasi ve İletişim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisinin Türkiye'nin dış politikasında kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Altun, belirsizlik çağında istikrarın sağlanmasının hayati olduğunu belirtti. Altun ayrıca, üniversitelerin rolüne de dikkat çekti ve gençlere geleceğin Türkiye'sini şekillendirme yönünde büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Törene katılanlar arasında Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, çeşitli akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Türk-Alman Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılı açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Türk-Alman Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılı açılış törenine katıldı.