Fantasistanbul 2025'te 'Altın Cüce' Ödülü Ben Wheatley'e Verildi

Fantasistanbul 2025'te 'Altın Cüce' Ben Wheatley'in

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Fantastik Film Festivali (Fantasistanbul 2025), Şişli'deki Cinewam City's'te gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Festivalin onur ödülü olan Altın Cüce Uluslararası Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü bu yıl başarılı yönetmen Ben Wheatley'e takdim edildi.

Festivalin Vurguları

Festivalin artistik direktörü Kerem Akça törende, "Uluslararası bir arayışa çıkıyoruz. Aramızda Türkiye'ye ilk kez gelen isimler var. Her festival kendini uluslararası olarak addediyor. Fantasistanbul adı da buradan geldi." dedi. Akça, festivali tanımlarken izleyicilere karşı özgün film garantisi verdiklerini ve "Yenilikçi ve özgün yönetmenlere alan açan bir festival olarak bu boşluğu doldurmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ben Wheatley ve Yapay Zeka Tartışması

Ben Wheatley, yapay zekanın sinema sektöründeki yeriyle ilgili sorulara, "Biz yapay zekayı 'Bulk'ta da kullandık ancak her şeyi yapay zekaya bağlama durumuna karşıyım. Eğer bu teknolojiyi her noktada kullanıyorsanız çok fazla tembelleşme riskiniz var." şeklinde yorum yaptı.

Andrew Strike'ın Türkiye ve Türk Sineması Hakkındaki Görüşleri

Andrew Strike, Türk film endüstrisiyle ilgili olarak "Daha önce Türkiye'ye geldiğimde bazı Türk filmlerini topladım. 'Dünyayı Kurtaran Adam' filmini seviyorum. Türklerin Star Wars'ı. Tarkan çok iyi kurgulanmış bir karakter." değerlendirmesini paylaştı.

Ödüller, Gösterimler ve Kapanış

Festivalde Altın Cüce En İyi Ulusal Film ödülü, yönetmenliğini Ezel Akay'ın üstlendiği 2006 yapımı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmine verildi. Fantasistanbul 2025, Cam Sehpa filminin prömiyeriyle başlamış; Ben Wheatley'in Bulk filminin Güney Avrupa prömiyeriyle sona ermiştir.

Kurullar ve Jüri

Festivalin danışma kurulunda Alex Proyas, Gökhan Tiryaki, Can Evrenol, Kıvanç Baruönü, Pınar Toprak ve Colin Geddes yer aldı. Okan Bayülgen başkanlığındaki yarışma jürisinde ise Cihangir Ceyhan, Ege Kökenli, Cem Karcı, Ayça Varlıer, Başak Parlak, Mevlüt Koçak, İpek Erdem ve Şevket Süha Tezel bulundu.

Festivalde Gösterilen Filmler

Fantasistanbul 2025 kapsamında izleyicilerle buluşan filmler arasında Kırık Zar, Neredesin Firuze, Anlat İstanbul, Şans Kapıyı Kırınca, Gen, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Küçük Kıyamet, Musallat, Osmanlı Cumhuriyeti, Acı Aşk, 7 Kocalı Hürmüz ve G.O.R.A. yer aldı.

