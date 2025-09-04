Faruk Acar Şanlıurfa'da Gençler ve Kadın STK Temaslarını Sürdürdü

Faruk Acar Şanlıurfa'da Gençler ve Kadın STK Temsilcileriyle Buluştu

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında yapılan temaslar yoğun ilgi gördü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Şanlıurfa ziyaretinde gençlerle ve kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Acar, kentteki temasları sırasında parti politikaları ve gençlere yönelik mesajlarını paylaştı.

Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği kentte, Eyyübiye Millet Bahçesinde AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleriyle buluştu. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi vurgulayan Acar, gençlerden sosyal medyayı daha aktif kullanmalarını istedi.

Gençlik kollarına yönelik çalışmaları ve partiye üye kazandırma süreçlerini değerlendiren Acar, partiye en fazla üye kazandıran teşkilat üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

Acar, program kapsamında Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezerek balıklara yem attı ve kent halkıyla sohbet etti. Ziyaretleri sırasında şehir merkezindeki esnafı da dolaşan Acar, esnafın taleplerini ve önerilerini dinledi.

Günün ilerleyen saatlerinde bir otelde kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Faruk Acar, partisinin politikalarına ilişkin detaylı bilgi verdi ve katılımcıların görüşlerini aldı.

Temaslarına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı ve AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi de eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar (solda), Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Şanlıurfa'da, Eyyübiye Millet Bahçesi'nde AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Acar, burada konuşma yaptı.