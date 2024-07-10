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Faruk Özlü sözlerini hatırlatıp, Tanju Özcan'ı istifaya davet etti

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki Bolu Dağı tartışması devam ediyor. Özlü, Özcan'ı istifa etmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 19:54
Faruk Özlü sözlerini hatırlatıp, Tanju Özcan'ı istifaya davet etti

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında başlayan Bolu Dağı tartışması hız kesmeden devam ediyor. Özlü, Özcan'ı son paylaşımında istifa etmeye çağırdı ve görevde bulunmaya utanıp utanmadığını sordu.

BOLU DAĞI'NIN COĞRAFİ KONUMU ÜZERİNDE TARTIŞMA

Tartışmanın başlangıcı, Bolu Dağı’nın coğrafi alanının Düzce’ye ait olduğunu belirten Faruk Özlü’nün "Bolu bir ovadır" açıklamasıyla oldu. Bu açıklama üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özlü’ye sert bir yanıt vererek, "Bolu Dağı adı üstünde Bolu’nun dağıdır. Akıllı ol derken boşuna demedim! Artık Bakan değilsin.. Eski ilçemiz Düzce’yi kasabaya çevirdin!" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, Düzce'yi eleştirerek, "Bu başarısız hareketlerle AKP’nin kalesi olan Düzce’yi türkücüye kaybediyordun! Boş gündem oluşturma, işine bak!! Alırım elinden bak Akçakoca’yı!" sözleriyle Özlü’ye meydan okudu. Bu açıklama, tartışmanın daha da alevlenmesine neden oldu.

ÖZCAN'DAN SERT YANIT: "KEŞKE TÜRKÜCÜ SEÇİLSEYDİ"

Tanju Özcan, son paylaşımında daha da ileri giderek, "Bir önerim var bu arada Faruk Özlü, Kaynaşlı, Akçakoca ve Yığılca’ya sandık koyalım, bakalım Bolu’ya mı bağlanmak istiyorlar… kocaman bir köy haline getirdiğin Düzce’ye mi bağlı kalmayı tercih ediyorlar? Hodri meydan! Düzce senin gibi bir beceriksizi hak etmiyor! Keşke türkücü seçilseydi," ifadelerini kullandı.

FARUK ÖZLÜ'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

Bu paylaşıma yanıt olarak Faruk Özlü, Tanju Özcan'a yönelik sert bir açıklama yaptı. Özlü, "Çok iyi kıvırtmışsın, bu konuda çok iyisin Tanju Özcan. Sözüne sadık ol ve istifa et. Hala o görevde bulunmaya utanmıyor musun?" diyerek Özcan'ı istifa etmeye davet etti.

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