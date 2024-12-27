Fas Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 69 Kayıp

Fas Açıklarında Göçmenler İçin Üzücü Olay

Mali Dışişleri Bakanlığı, Fas açıklarında gerçekleşen bir olayda göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğunu ve 69 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

Açıklamada, İspanya'ya giderken yaklaşık 80 kişiyi taşıyan teknenin 19 Aralık’ta Fas kara sularında battığı bildirildi. Bu trajik kazada, kurtulanların yanı sıra 25 Mali vatandaşı da kayıplar arasında yer alıyor.

Kurtulanlardan 9'unun Mali vatandaşı olduğu belirtildi. Teknenin çıkış noktasına dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Göçmenlerin Riskli Yolculuğu

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras, 2024 yılında 10,457 kişinin İspanya kıyılarına kaçak yollarla ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı. Raporda, 2024'ün İspanya'nın modern göç tarihi için "en ölümcül yıl" olarak kaydedildiği vurgulanıyor.

Buna ek olarak, her gün ortalama 30 kişinin İspanya'ya geçmeye çalışırken denizde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Çoğunluğu Batı Afrika kıyılarından yola çıkan göçmenler, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmak için Atlantik Okyanusu'nu tehlikeli koşullarda geçmeye çalışıyor.