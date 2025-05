Fas'ta 2. DeepTech Zirvesi Başladı: Afrika'nın Teknolojik Geleceği Tartışılıyor

Fas’ta 2. DeepTech Zirvesi Gerçekleşiyor

Afrika'nın derin teknoloji vizyonuna odaklanan 2. DeepTech Zirvesi, Fas'ın Benguerir kentindeki Muhammed VI Politeknik Üniversitesi(UM6P) ev sahipliğinde başladı. İki gün sürecek olan zirve, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve politika yapıcıları bir araya getirerek kıtanın teknolojik dönüşümüne ivme kazandırmayı hedefliyor.

A.I. ve Teknolojik İnovasyon

Zirvenin açılışında konuşan UM6P Başkanı Hicham El Habti, “İlerlemenin Yeniden Tanımı: Yapay Zeka Derin Teknoloji İnovasyonunu Nasıl Dönüştürüyor?” teması çerçevesinde, gelecekteki mimarinin niyetle tasarlandığını vurguladı. Habti ayrıca, geçen yılki ilk zirveye katılan sayısının 2 bini geçtiğini hatırlatarak;

“Bu yıl 7 binden fazla kayıtlı katılımcıya, temsil edilen 30 ülkeden 53 ülkeye ve 980’i aşkın start-up'a ulaştık,” diyerek bu yılki zirvenin büyüklüğünü ifade etti.

Afrika'nın Genç Nüfusu ve Yenilikçilik

Habti, yapay zekanın derin teknolojiye etkisini vurgularken, “Afrika'nın bu gelecekte benzersiz bir payı var. Dünyanın en genç nüfusuna sahibiz; yüzde 60'ı 25 yaşın altında,” dedi. Zirve boyunca, tarım ve sağlık teknolojisi, siber güvenlik, enerji ve kuantum bilişim gibi alanlarda 11 tematik alanda toplam 66 oturum gerçekleştirilecektir.

Vizyon: Afrika’dan Küresel Pazara

UM6P Ventures Üst Yöneticisi Yassine Laghzioui, yapay zekanın etkisinin devrim niteliğinde olduğunu ifade ederek, “Vizyonumuz, laboratuvardan, araştırmadan, Afrika'dan pazara geçmektir. Bu, Afrika için harika bir fırsattır,” kaydını düştü. Laghzioui, gelişimin sadece otomasyona indirgenemeyeceğini, gerçekten yeniliğin tüm alanlarda fayda sağlaması gerektiğini belirtti.

Zirvenin Katılımcıları ve Amaçları

Zirvenin açılışında, UM6P Dijital İşler Direktörü Jalal Charaf, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı Program Direktörü Reshma Singh, ve diğer önemli isimler de katılımcılara hitap etti. Zirvenin ana hedeflerinden biri, derin teknolojilere Afrika Modeli ile farkındalık yaratmak ve bu alandaki girişimcileri, araştırmacıları, yatırımcıları ortak bir ekosistemde buluşturmaktır.

Girişimcilere Fırsatlar ve Ödüller

Etkinlik kapsamında, CVC Track, Pitch Me in the Dark, ve Reverse Pitch gibi girişimci eşleştirme oturumları düzenlenecek olup, DTS Ödülü ile sağlık ve yenilenebilir enerji alanında yenilikçi çözümler üreten start-uplar değerlendirilecektir.

2. DeepTech Zirvesi, Afrika’nın teknoloji alanındaki hızlı dönüşümünü desteklemek ve işbirlikleri oluşturmak amacıyla önemli bir platform sunmaktadır.

