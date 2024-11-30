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Fas'ta Gazze İçin 105 Geniş Katılımlı Gösteri Düzenlendi

Fas’ın 48 kentinde düzenlenen 105 gösteriyle Gazze'ye destek ve İsrail saldırılarına protesto yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 02:38
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 02:38
Fas'ta Gazze İçin 105 Geniş Katılımlı Gösteri Düzenlendi

Fas'ta Gazze Destek Gösterileri Patlak Verdi

Fas'ın 48 kentinde gerçekleştirilen geniş katılımlı protestolar, Gazze Şeridine destek olmak ve İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla düzenlendi. Yaklaşık binlerce faslı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, ülkenin 45 kentinde meydanlarda buluştu.

Gazze'deki Soykırımı Durdurmak İçin Farkındalık Yaratıldı

Protestolar, "Gazze'deki soykırımı durdurmak için" sloganı etrafında organize edildi. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak Filistinlilere destek verdiler.

İsrail Saldırıları ve Kayıplar

Gösterilerde konuşanlar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridine düzenlediği saldırıları kınadı. Resmi veriler, bu saldırılarda yaklaşık 44 bin 330 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunlar arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu, hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alındığı bilgileri halkı dar bir köşeye sıkıştırıyor. Sivil altyapının da ağır tahribe uğradığı ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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