Fas'ta İsmail Heniyye İçin Büyük Yürüyüş

Fas'ta Binlerce Kişi İsmail Heniyye İçin Yürüdü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikaste uğramadan önce yaptığı "3 Ağustos'ta sokaklara çıkma" çağrısı sonrasında, binlerce Faslı başkent Rabat'ta bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Heniyye'nin Suikastına Tepkiler Tüm Dünyayı Sardı

Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikasta karşı tepkiler, Fas'ta da kendini gösterdi. Binlerce kişi, Bab el-Had Meydanı'ndan Fas Parlementosu önüne kadar yürümek için toplandı.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Desteği

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve inisiyatiflerin destek verdiği yürüyüş, Fas Ulusal Filistin Eylem Grubu tarafından organize edildi. Eylemde, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan kalabalık intikam sloganları attı.

Protestoda Öne Çıkan Sloganlar

Yürüyüş sırasında Filistin ve Fas bayrakları taşındı. Katılımcılar, "İntikam intikam", "Kanı temiz İsmail bu dava bizim davamız" ve "Halk normalleşmenin kesilmesini istiyor" gibi sloganlar attı. Ayrıca, kalabalık toplu bir gıyabi cenaze namazı da kıldı.

Heniyye'nin Çağrısının Ardından

28 Temmuz'da yaptığı açıklamada "3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirler için bir ulusal gün ilan etmek" üzere tüm dünyaya gösteriler düzenleme çağrısında bulunan Heniyye, bu çağrısından sadece üç gün sonra Tahran'da suikaste uğradı. Cenazesi ise Doha'da kılınan namazın ardından Lusail kentinde defnedildi.