Fas'ta Kenevir Kullanımı İçin Yasallaştırma Adımları Hız Kazanıyor

Fas'tan Kenevirde Yasallaştırma Hamlesi

Fas'ta, Kral 6. Muhammed, kenevir ekimiyle ilgili davalar nedeniyle yargılanan ve hüküm giyen 4 bin 831 kişiye af çıkararak kenevirin tıbbi ve endüstriyel kullanımının yasallaşmasına yönelik adımları destekliyor.

Kenevirin Yasal Çerçevesi Genişliyor

3 Haziran 2022 tarihinde başlatılan kenevirin tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kullanımı eylem planı, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasa ile somutlaşmış oldu. Bu yıl içinde kenevir yetiştiriciliği için verilen lisanslarda büyük bir artış gözlemleniyor. Geçen yıl 721 lisans verilirken, bu yıl yalnızca yılbaşından bu yana 3 bin 29 lisans verildi.

Halkın Endişeleri Azalıyor

Sivil toplum kuruluşu Fas Kenevirin Yasallaştırılması Gözlemevi Başkanı Şerif Edardak, kenevir yetiştiriciliğiyle ilgili adli sürecin, gençlerin yasallaştırma programına dahil olmasına engel olduğunu belirtti. Edardak, af sayesinde halkın hükümet programına iştirak etme korkusunun azaldığını vurguladı.

Ekonomi ve Sosyal Gelişim Amaçlanıyor

Fas hükümeti, kenevirin yasallaştırılmasıyla birlikte 60 bin ailenin geçimini sağladığı bu sektörde yatırım fırsatlarını artırmayı hedefliyor. Ülkede, bu alanda iş fırsatları yaratmak ve bölgedeki ekonomik hareketliliği desteklemek amacıyla altyapı projeleri geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Uluslararası Deneyimler ve Kenevir

Kenevirin yasallaşmasında, Uruguay ve Kanada gibi ülkelerin deneyimlerinden faydalanmak gerektiğini ifade eden Edardak, "Ülkemizin kenevir konusundaki yasallaştırma süreci hala yenidir ve potansiyellerini hızlandırmak için planlamalar yapılması elzemdir," dedi.