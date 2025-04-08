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Fas'ta Öğrenciler Gazze İçin Dayanışma Gösterileri Düzenliyor

Fas'ta binlerce öğrenci, Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen gösterilerle dayanışma sergiledi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:07
Fas'ta Öğrenciler Gazze İçin Dayanışma Gösterileri Düzenliyor

Fas'ta Öğrenciler Gazze ile Dayanışma Gösterileri İkinci Gününde

Fas'ta binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Gazze'ye destek gösterileri, ikinci gününde de devam etti. Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak amacıyla bir araya geldi.

Filistinli Gruplardan Genel Grev ve Gösteri Çağrısı

Filistinli grupların dünya genelinde yaptığı genel grev ve gösteri çağrılarına yanıt veren Faslı sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, öğrenci birlikleriyle birlikte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dayanışma gösterileri düzenledi.

Ülke Genelinde Protesto Girişimleri

Fas’ın doğusundaki Ucda, kuzeyindeki Meknes, Fes ve Tanca ile güneydoğusundaki Erfud ve Beni Decit kentlerindeki birçok üniversite ve eğitim kurumunda, binlerce öğrenci Gazze'deki saldırıları protesto etmek amacıyla toplandı. Gösterilerde, Filistin ile dayanışma sloganları yükselirken, öğrenciler Fas'ın İsrail ile normalleşmesini de reddettiklerini vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Filistin Kaybı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından yeniden saldırılara başlamasıyla, günler içinde çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 1449 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 bin 647 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 50 bin 810’a, yaralı sayısının ise 115 bin 688’e ulaştığı bildirildi. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini de reddetti ve Hamas'a karşı artan askeri gücüyle hareket edeceğini duyurdu.

Hamas, İsrail'in vaatlerine uymadığını dile getirerek, Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını belirtti. Bu süreçte Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatındaki tartışmalı adımları dikkat çekiyor.

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